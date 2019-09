La plataforma 8M Badajoz convoca una asamblea organizativa de "urgencia"

La plataforma 8M Badajoz ha convocado una asamblea organizativa de urgencia para este miércoles, 4 de septiembre, a las 18:00 horas en la Casa de la Mujer de la capital pacense ante la "Emergencia Feminista Nacional" para organizarse y adherirse a las más de 400 convocatorias del próximo día 20.

Así pues, a través de una nota de prensa, este colectivo ha concretado que los colectivos feministas de toda España han lanzado una iniciativa para que dicho día 20 "toda nuestra geografía se ilumine de #LuzVioleta" ante este verano de 2019 que, según ha lamentado, será recordado como el "verano negro" en el que se ha vivido una "ola" de feminicidios, violaciones, pederastia, trata, desapariciones, manadas, agresiones, acoso y violencia vicaria "sin igual".

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados, no hay tiempo, no se puede seguir normalizando esta situación, no se puede seguir condenando a las mujeres a convivir con el terrorismo machista", ha defendido, para señalar que se trata de "un terror que se cuela en cada rincón del día a día, con la duda constante de quién será la siguiente".

Seguidamente ha aseverado que "faltan todas", que "faltan" las más de 1.000 mujeres asesinadas desde el 2003, "todas las que no han sido contadas" y "todas las que ya no están".

Ante ello, la plataforma 8M de Badajoz ha exigido responsabilidad de Estado, dado que el feminismo "no vota otorgando cartas blancas" y los políticos "siguen negociando con nuestros derechos", un colectivo al que ha pedido que "estén a la altura" porque "no" se puede "permitir que tengan espacio ni poder quienes quieren acabar con nosotras". "Eso es auténtico terrorismo de estado", ha remachado.

Igualmente, ha detallado que gritan contra la normalización, contra la apatía y la indiferencia, contra la pasividad de los medios, la pasividad social, la pasividad política y porque "ya no nos quedan minutos de silencio".

"Gritamos, sí, y lo hacemos bien alto, que se rompan los cristales, esto es una emergencia. Esto es un grito contra la violencia, contra la injusticia, un grito contra la barbarie, un grito a la libertad, a la igualdad, un grito al sentido común", ha añadido.

Finalmente y con este comunicado la plataforma 8M de Badajoz ha declarado el "estado de emergencia" puesto que "se ha pulsado el botón, se han roto los cristales, se oyen las sirenas: son las voces de quienes llenaremos las calles, son las mujeres de nuevo dispuestas a luchar por lo que es suyo, por su derecho a una vida libre de violencia machista".

"El 20S conquistaremos la calle, daremos luz a la oscuridad, el 20S la noche será violeta", ha concluido.