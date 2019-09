1.200 manifestantes reivindican en Almendralejo unos "precios justos" para la uva

Ep.

Unos 1.200 manifestantes, según la organización, han recorrido la mañana de este jueves las calles de Almendralejo (Badajoz) para reivindicar unos "precios justos" para los productos agrícolas y, en concreto, en el sector vinícola.



Así lo ha defendido el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, en declaraciones a Europa Press Televisión, quien ha lamentado los "precios de miseria" en la producción vinícola, los cuales "se llevan cobrando durante décadas".



La manifestación ha partido del recinto ferial de Almendralejo y ha concluido a las puertas del ayuntamiento de la capital de Tierra de Barros donde han intervenido Metidieri y el presidente de la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo, Juan Jesús Ramos, organizadores de esta protesta.



Además, antes de las intervenciones, han derramado dos garrafas de vino (blanco y tinto) para "simbolizar" lo que está pasando con los precios de la uva, es decir, "que son una ruina" por lo que se "tira el trabajo de los agricultores" como se ha hecho con esas dos garrafas de vino, han explicado durante esta acción.



"MAL ENDÉMICO"



Así, Metidieri ha asegurado que los bajos precios son "un mal endémico en todas las producciones" y "la mayor preocupación" del sector primario por lo que, a su juicio, hay que "darle una solución definitiva" porque de lo contrario están "abocados a lo que está pasando: el cierre y la ruina de muchas explotaciones".



"Lo que no se puede entender es que estemos cada vez arriesgando más, trabajando más, invirtiendo más en nuestras explotaciones y llegan a esa situación (de ruina) varias de ellas", ha apuntillado Metidieri, quien ha evidenciado que "el sector primario es la locomotora principal de Extremadura".



Por ello, ha resaltado que los gobernantes extremeños tienen que estar "ahí al pie para defender" este sector y "sacarlo de estos momentos tan difíciles" que tienen con los precios.



En este sentido, ha subrayado que la manifestación de este jueves "puede ser la mecha que encienda el campo" porque no pueden "permitir que continuamente" les estén "avasallando con normativas que se duplican unas con otras, que limitan los usos tradicionales de nuestro campo o el desarrollo" de la actividad agroganadera.



"TODO ESTÁ COMO HACE 20 AÑOS Y NO PUEDE SER"



Por su parte, el presidente de la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo, Juan Jesús Ramos, ha remarcado que están "reivindicando unos precios dignos" para sus producciones porque "está todo como hace 20 años y no puede seguir así".



Ramos ha solicitado que los precios se calculen "de abajo para arriba, no desde arriba para abajo" porque "los grandes grupos de distribución abusan con el consumidor y con nosotros". Además, también ha señalado que necesitan "mano de obra" y no la tienen "en campaña" a pesar de que hay "una elevada tasa de paro".



"Simplemente que tengamos unos precios justos en todos los productos, ya no solamente en la uva, en el vino, en el cereal, porcino, ovino... Todo está como hace 20 años y no puede seguir así, nos tenemos que levantar, no podemos ser moneda de cambio con terceros países", ha resaltado al tiempo que ha añadido que "la Administración tiene que tomar cartas en el asunto y de verdad ayudarnos".



Asimismo, algunos de los manifestantes han resaltado que han acudido a esta protesta para "reivindicar" sus derechos y "defender los precios de las cosechas" porque los agricultores "nada más que pierden".



PP Y CS APOYAN LA MANIFESTACIÓN



Asimismo, a dicha manifestación también han acudido diversos representantes de los Grupos Parlamentarios del PP y de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura para mostrar su "apoyo" al sector agroganadero extremeño.



De este modo, la diputada 'popular' Mercedes Morán ha aseverado que su grupo ha "querido apoyar esta manifestación por la situación tan dramática que está pasando el campo extremeño" puesto que, según ha explicado, "los precios que se pagan a los agricultores son tan bajos que hacen inviables económicamente sus explotaciones" por lo que la situación es "ya insostenible".



"Lo vemos con el precio de la uva que, a pesar de haber tenido una cosecha inferior en producción a la del año pasado aunque sea mayor en calidad, los precios no han subido sino que han bajado y estamos del orden de un 40 por ciento menos que la vendimia pasada", ha relatado.



A este respecto, ha indicado que a "esta situación de precios bajos en Extremadura tiene que ponerle solución alguien" así como que "la Junta de Extremadura es la que tiene que abanderar esa reivindicación, que se levanten del sillón y hagan algo y le pidan al Ministerio que se pongan las pilas", ha espetado.



Así, ha señalado que "bien por la Ley de la Cadena Alimentaria u otros mecanismos hay que ofrecer una solución" a los precios "de vergüenza" que están "sufriendo" y "asfixiando" a los agricultores y ganaderos.



Por su parte, el diputado de Cs Fernando Baselga ha aseverado que su formación "está presente siempre apoyando al campo extremeño" que vive una "situación delicada" debido a la sequía y los "bajos precios en todos los productos".



"Creo que el sector del vino es un sector muy importante para Extremadura", ha afirmado Baselga toda vez que ha recordado que el cava ha tenido "problemas muy serios" en la región con los cupos que se asignaban y "resulta que ahora que se han mejorado los cupos, lo que tenemos es un problema de precios por la manipulación que hacen los industriales".



Así, ha abogado por la industrialización del campo extremeño y ha destacado que desde Ciudadanos van a "intentar que se modifiquen determinadas leyes para que haya justicia entre lo que es el sector del campo y el sector industrial y que el sector del campo no sea siempre el perjudicado".