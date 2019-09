El alcalde de Almendralejo cree que caso Cofely "no pinta bien" para anterior corporación

Ep.

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha señalado sobre el presunto amaño del contrato de Cofely que investiga la Audiencia Nacional, y cuyo juez estima que en el ayuntamiento de la localidad pacense "se iban a repartir 180.000 euros", que los datos que se van conociendo sobre el caso "se estaban viendo venir" y que "no pinta bien" para la anterior corporación, presidida por José García Lobato, del PP.

No obstante, Ramírez, del PSOE, ha señalado que respeta la presunción de inocencia y ha recordado que el asunto se encuentra aún en fase de instrucción, por lo que ha lamentado la lentitud de la justicia.

"No es una noticia agradable porque salir en las noticias por este tipo de cuestiones como primer responsable de la ciudad no es bueno", ha dicho el alcalde almendralejense en declaraciones a los medios de comunicación en Mérida, donde ha sido preguntado por los periodistas en un acto incluido en el programa del Día de Extremadura.

Sobre la información publicada este jueves por Europa Press, según la cual el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cree que en Almendralejo "iban a repartirse supuestamente otros 180.000 euros" en el marco de la trama de contratos de eficiencia energética "amañados", ha señalado que "son procesos que se estaban viendo venir".

Al respecto, ha recordado que ya en junio 2014, cuando se aprobó el contrato a Cofely en el Pleno municipal, el PSOE advirtió que había "irregularidades muy graves", y meses después, en octubre, presentó un recurso administrativo contra el proceso de adjudicación, poco antes de que la UCO de la Guardia Civil entrara en el ayuntamiento en busca de documentación.

En este sentido, ha considerado que el hecho de que hayan pasado cinco años y que todavía no se haya abierto el juicio oral es "un fallo de nuestro sistema judicial", por tratarse de mucho tiempo "para depurar alguna actitud penal reprochable o para absolver si no la hay".

Ramírez ha remarcado, no obstante, que "desde el principio" los socialistas, en la oposición entonces, advirtieron que "había cosas que no cuadraban", en referencia a las cifras y al sistema de adjudicación, y que ahora "por desgracia parece que se van confirmando", si bien ha señalado que no tienen "ningún interés" en que se condene a nadie por este asunto, pero sí en que "se aclare la verdad", sobre lo cual ha apuntado que "no pinta bien".