El Casco Antiguo de Badajoz ha registrado este año 42 robos con fuerza

El número de robos con fuerza registrado en el Casco Antiguo de Badajoz en lo que va de año asciende a 42, solo uno más que en el mismo periodo del año pasado, según datos de la Delegación del Gobierno.



Concretamente, de ellos, once se han producido en establecimientos, siete en viviendas y 24 en interior de vehículos. El año pasado, en ese mismo período de tiempo, nueve fueron en establecimientos, 12 en viviendas y 20 en el interior de vehículos.



Además, los datos estadísticos apuntan a que las infracciones cometidas en el Casco Antiguo relativos a robos con fuerza suponen el 11,05 por ciento del total de infracciones registradas en la ciudad, una cifra inferior a la del año pasado, que fue del 11,68 por ciento.



A través de una nota de prensa, la Delegación del Gobierno en Extremadura señala que trabaja para poner a disposición judicial a los culpables de estos robos, y que se han desarrollado diferentes operaciones por parte de la Policía Nacional con resultado de varios detenidos.



Entre ellas la del pasado mes de julio cuando cuatro personas de nacionalidad georgiana fueron puestas a disposición judicial por 15 robos perpetrados en diferentes barriadas de la ciudad. También cinco personas han sido detenidas a finales del pasado mes de agosto por robos en el interior de vehículos.



Además, indica que la Policía Nacional "trabaja y se esfuerza" para garantizar la seguridad en el Casco Antiguo de Badajoz, donde este cuerpo desarrolla una "actividad diaria" y mantiene los "efectivos necesarios para que así sea".



De hecho, señala que son "diversas y numerosas" las medidas desarrolladas y los efectivos dispuestos por la Policía Nacional en la zona al objeto de garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden público, así como para la prevención activa mediante el patrullaje y la presencia de unidades adscritas a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.



En este sentido, además de disponer de una comisaría propia en el barrio, en la confluencia de la Plaza de San José con la Plaza Alta, hay una dependencia policial permanente con un policía realizando labores de seguridad y asistiendo a los requerimientos de la ciudadanía. Dicho edificio es además la sede de la UPR donde acuden dotaciones en servicio de tal unidad generando un constante trasiego de funcionarios de dicha unidad.



Hay también patrullas a pie para reforzar la presencia uniformada en el Casco Antiguo y a lo largo de este año se han realizado ya 21 dispositivos estáticos de control con un mínimo de ocho funcionarios. A la vez, dotaciones uniformadas del Grupo de Atención al Ciudadano y radiopatrullas o Zetas patrullan diariamente todo el sector como parte del servicio ordinario.



Existe asimismo un Servicio de Motos, que tiene como función específica y preferente patrullar por el Casco Antiguo, tanto en la parte comercial como en la zona histórica. Una unidad que ha visto incrementada su dotación pasando de cinco a siete policías, lo que supone un incremento del 40 por ciento. A la vez, se ha ampliado este servicio con policías que realizan sus funciones en motos de paisano.



A estas medidas, se suman las dotaciones no uniformadas en servicio nocturno, que tienen como objetivo preferente la vigilancia y prevención en la zona con una gran efectividad respecto al número de actas por drogas y armas que se vienen realizando.



La Brigada Provincial de Policía Judicial ha incrementado asimismo su presencia en la zona con Policías de paisano, con el objetivo de levantar actas de infracciones administrativas, habiéndose incrementado el número de actas levantadas desde primeros de año respecto al mismo período del año anterior.



A su vez, existe una Delegación de Participación Ciudadana que hace de interlocutora con estos colectivos vecinales estando en contacto con ellos y con sus miembros.



CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA



En cuanto a la instalación en la zona de cámaras de videovigilancia, Delegación del Gobierno aclarar que la aprobación del proyecto del Ayuntamiento de Badajoz depende de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, órgano colegiado presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y del que forman parte el Fiscal Superior de Extremadura, la Abogacía del Estado y otros miembros.



La citada Comisión evaluará el proyecto presentado y determinará conforme a criterio de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima si el mismo se ajusta al ordenamiento jurídico o no. En tanto no se emita un dictamen al respecto, la Delegación del Gobierno señala que "no se encuentra facultada para dictar resolución que autorice o desautorice la solicitud formulada a esta institución por el Ayuntamiento de Badajoz".



Por último, la Delegación del Gobierno, como ya hiciera en "ocasiones anteriores", se muestra abierta al diálogo "cuantas veces sea necesario" y a disposición de los colectivos vecinales del Casco Antiguo de Badajoz para atender sus demandas y explicar todas las medidas que con carácter preventivo y de actuación se llevan a cabo en la zona.