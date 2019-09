Gallardo: Nuevas elecciones revelan "fracaso política" pese a la "coherencia" de Sánchez

Ep

Así, lo ha señalado el presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, recalcando que la nueva convocatoria de elecciones generales "un fracaso de la política", así como que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha sido "tremendamente coherente" y "por encima" del PSOE y de él mismo ha puesto los intereses de España dado que "no quiere gobernar con independentistas que debiliten el Estado".

"Me parece un fracaso de la política y le devolvemos nuevamente la responsabilidad a los ciudadanos, pero también es cierto que la responsabilidad de todos los actores no es la misma, a mí cuando dicen que Pedro Sánchez es el culpable de todo me parece tremendamente injusto", ha señalado Gallardo, para quien "es desagradable tener que ir a nuevas elecciones".

"Al final lo que hemos logrado o lo que estamos haciendo en España es hacer de nuestro sistema electoral un sistema de doble vuelta pero sin que realmente exista, en vez de con los dos partidos con todos los partidos", ha agregado el presidente de la diputación, que lamenta "profundamente" que haya elecciones y cree que "se tenían que haber puesto de acuerdo".

De esta forma se ha pronunciado Miguel Ángel Gallardo a preguntas de los periodistas este miércoles ante la celebración de unas nuevas elecciones generales el 10 de noviembre después de que no haya habido acuerdo entre los partidos.

"EL OKUPA DE LA MONCLOA"

Al respecto, ha censurado que "los mismos que decían hace cuatro días que Pedro Sánchez estaría en La Moncloa a toda costa", que era "un okupa de La Moncloa" y que llegaría a "cualquier pacto" con los nacionalistas o con los independentistas y que "destruiría España" ahora manifiestan que "no ha tenido la capacidad de negociación".

Ante ello, ha defendido que Sánchez "lo que ha sido es tremendamente coherente" y que es un presidente "leal a los principios", al Estado y a España "y por encima del PSOE y de él mismo ha puesto los intereses de España" dado que "no quiere gobernar con independentistas que debiliten el Estado".

Ha añadido, además, que han sido "profundamente desleales" quienes debieran "haber sentido España tanto como la sienten en la muñeca", en referencia a quienes llevan banderas del país en el brazo, y que "tenían que haber podido colaborar en una abstención técnica para que hubiera Gobierno" y que este pudiera "empezar a andar".

"La historia y al final el tiempo pondrá a cada uno en su lugar pero lo que está claro es que el PSOE tiene una historia de lealtad a este país, lo hizo hace dos años, se partió a la mitad, se partió prácticamente a la mitad, hubo una enorme discusión interna pero al final se pusieron por delante los intereses de España y nos abstuvimos ante Rajoy", ha expuesto.

Algo, en opinión de Gallardo, que podría haber hecho el PP "si hubiera sido igualmente un partido de Estado", a la vez que ha agregado sobre el multipartidismo que no ha venido para resolver los problemas de España y que "han demostrado que no han sido útiles a la gente", cuando "se suponía" que el bipartidismo "había entrado en crisis" como consecuencia de "algunos excesos que se han producido" y que "hay que reconocerlos".

No obstante, ha continuado, el multipartidismo "ha venido a bloquear al país" porque primero Podemos "vino a sustituir al PSOE y fracasó" y "luego ha pasado lo mismo con Ciudadanos y ha fracasado", por lo que al final se ha llevado a "avocar al país en un bloqueo inaceptable", ante lo cual ha confiado en que el 10 de noviembre los ciudadanos voten "en conciencia" y "sabiendo que unos optamos por la estabilidad y otros por el bloqueo".

"En cualquier caso entiendo que haya muchos ciudadanos enfadados, cabreados y que estén dispuestos a no ir a votar", ha concluido Miguel Ángel Gallardo, que ha añadido que una persona mayor diría que estuvieron 40 años sin votar y que el que se vote de forma "excesiva tampoco es malo".

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras asistir con el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, a la firma con alcaldes de la provincia de un convenio para la inversión en la mejora de infraestructuras sociosanitarias.