Gallardo augura que en 2020 estarán concluidas las obras en el Hospital Provincial

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha augurado que en 2020 estarán concluidas las obras en la primera fase del antiguo Hospital Provincial y adjudicada a una empresa la gestión del mercado gourmet que se ubicará en este céntrico inmueble, que será "un espacio lleno de vida" mediante unos trabajos que permiten "dejar la belleza y la arquitectura original al aire".



A preguntas de los periodistas por el concurso de gestión del mercado gourmet y las obras en el Provincial, Gallardo ha recordado que se presentó una empresa y que la adjudicataria provisional podría ser Larry Smith, la misma adjudicataria del mercado gastronómico de Mérida, y en relación a la cual ha apuntado sobre la adjudicación provisional que "si no está, estará próxima", pero "en cualquier caso lo antes posible para que este tiempo también lo puedan utilizar ellos para poder comercializar los distintos espacios".



Sobre las obras en sí, ha explicado que han tenido "algunos retrasos" como consecuencia de que se trata de un edificio histórico y que en este tipo de edificios y en las rehabilitaciones "nada tienen que ver con las obras nuevas, que empiezas desde abajo y sabes perfectamente lo que te vas a encontrar".



En el caso del antiguo Hospital de San Sebastián, ha continuado, se han encontrado determinadas cuestiones que no ha detallado y se ha tenido que valorar "qué hacer con ellas para que todavía el proyecto pudiera ser mejor", lo cual "ha significado cierta dilatación en los tiempos".



En cualquier caso, Miguel Ángel Gallardo ha asegurado que en el 2020 las obras "no solamente estarán terminadas" y estará adjudicado a la empresa que se ha presentado al concurso para gestionar el mercado gourmet, la cual cumple los requisitos, a la vez que ha confiado en que dicha empresa pueda comercializar "pronto" todos los espacios para que el Hospital Provincial "sea un espacio lleno de vida, de niños jugando, de mayores comprando y de personas divirtiéndose en el centro de Badajoz".



Así, ha remarcado que las obras siguen y "a buen ritmo" en este espacio que pasará a ser distinto al anterior, "un centro pues lógicamente tabicado donde la belleza real del edificio histórico estaba escondida, estaba oculta", y en el que "lo que ha hecho el proyecto fundamentalmente es tirar los tabiques, eliminar los pladur y dejar la belleza y la arquitectura original al aire" para que se pueda disfrutar y que en Badajoz sea un centro "atractivo" tanto para sus habitantes como para turistas.



En relación a Larry Smith, ha adelantado asimismo que el proyecto que ha presentado "todavía realza más el valor del centro", por lo que se ha mostrado "muy contento" dado que, al final, la pasada legislatura la iniciaron con un problema que querían "convertir en una oportunidad".



"Y esa oportunidad se llama mercado gastronómico en principio, pero a lo largo de esta legislatura completaremos con nuevos proyectos, hay muchos proyectos de empresas que quieren estar", ha señalado también Gallardo, que ha agregado que "previamente" y "lógicamente" quiere hablar con el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, "por lealtad institucional".



Así, ha confiado además en que "sean también del entusiasmo del equipo de gobierno de Badajoz para seguir profundizando en lo que debe ser el edificio del antiguo Hospital".



Sobre el mismo, ha defendido por último que su uso sociosanitario "es histórico y probablemente también nostálgico", y que deben darse otros usos para ofrecer "algo distinto" y entrar y comprar "nuevamente" en el centro de la capital pacense.



El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras asistir con el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, a la firma con alcaldes de la provincia de un convenio para la inversión en la mejora de infraestructuras sociosanitarias.