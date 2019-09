PSOE irá a Fiscalía o Defensor Pueblo si Fragoso no facilita información sobre Valdebótoa

Ep.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que acudirá a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo si el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, no facilita al final de este mismo lunes, día 23, la información relativa a los 13.000 euros sin justificar de las ferias 2016 de la pedanía de Valdebótoa.

En rueda de prensa, el portavoz el PSOE, Ricardo Cabezas, ha hecho hincapié en que este lunes su grupo ha "vuelto" a pedir la documentación por escrito en torno a este asunto y ha confiado en tenerla "en horas", en cuyo caso contrario lo llevará a la fiscalía y al defensor del pueblo y se presentará en los servicios económicos "a reclamar" que le den lo que le "corresponde" y a lo que tiene "derecho".

"Ya está bien de que esto sea un auténtico cortijo, si ese alcalde pedáneo metió la pata por un tema administrativo con menor motivo la ocultación, no lo entendemos", ha reconocido Cabezas, quien ha expuesto que se ha estado "conteniendo durante todo este tiempo" con el exalcalde pedáneo de Valdebótoa "y la no justificación" de esos 13.000 euros, que "parecen ser que se han evaporado" y ha sostenido que "hay que ser un político de la peor ralea para decir lo que dijo el señor Fragoso".

De este modo y en relación a las declaraciones realizadas por el alcalde en su réplica al PSOE acerca de este asunto, el portavoz socialista ha asegurado que el Grupo Socialista quiere "hechos" y Fragoso "no puede decir que hay una persecución" por parte del PSOE al exalcalde pedáneo "porque no es verdad", ni decir que sacan este tema ahora porque quieren "ocultar" el sueldo que tendrá la hasta ahora concejala socialista Sara Durán como nueva directora general de Juventud, "eso son chorradas".

"Estamos hablando de gastos del 2016 sin justificar, porque si la justificación no vale es que no está justificado y por eso se reclama el dinero", ha señalado Cabezas, que ha recordado que el PSOE pidió datos e información al respecto en enero de 2017 y "a día de hoy no" tiene "ni un papel, tres años después de darle 14.000 euros de caja al alcalde pedáneo" como también lo ha reclamado "como mínimo en 10 ocasiones", sobre lo cual ha sostenido: "no hay persecución si Fragoso nos hubiese dado la documentación al PSOE como es su obligación".

En su opinión, Fragoso "es un artista de la ocultación demostrable" y de la "falta de transparencia", y "se sabe el detalle de todos los presuntos pagos de su mano derecha o de la que fue su mano derecha" en dicha pedanía pero "no sabe con certeza y sigue ocultando el importe exacto o aproximado de lo que ha pedido que devuelva", por lo que se ha preguntado "por qué se sigue ocultando" este asunto, por qué no ha pasado la documentación pedida por el PSOE y por qué han tardado "tanto" los servicios económicos "en analizar la penosa justificación del dinero".

OTROS ASUNTOS

En su intervención, Ricardo Cabezas también se ha referido al Centro de Salud de la Zona Centro, en relación al cual ha criticado que Fragoso "ahora" diga que "promete no utilizar el Centro de Salud de 'Los Pinos' como arma política" cuando "ya lo ha usado y ha abusado para hacer política barriobajera sobre este tema", en relación al cual ha defendido que es una cuestión de la Consejería de Sanidad y del Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, ha pedido al regidor que conteste por escrito al consejero de Sanidad sobre posibles parcelas para construir un nuevo centro.

"Si Fragoso no quiere trabajar por la ciudad, por lo menos que no moleste", ha agregado.

Finalmente y en relación al Centro de Protección Animal o Perrera, el portavoz del PSOE ha explicado que se trata de "otro caso" de "subrogación" de Ciudadanos al PP en la externalización de la Perrera, aunque "debieran decir con todas las letras y en mayúsculas privatización" de "otro servicio que se privatiza tras dar un mal servicio".

Según Cabezas, la Perrera municipal ha estado cuestionada "al menos" en las tres últimas legislaturas, "ha ido de mal en peor" y, cuando el PP "no sabe qué hacer ni gestionar" privatiza, algo que ha hecho, ha señalado, "como en tantas otras ocasiones después de destrozar el servicio municipal".

Al respecto, ha reconocido no obstante que "no" entiende el posicionamiento de Ciudadanos dado que, en la anterior legislatura, la concejala de la formación naranja Julia Timón fue "constante y coherente en mejorar el servicio público de la Perrera y no en potenciar la privatización", mientras que el actual grupo de la formación que lidera Albert Rivera "ahora va y la privatiza".

También ha tachado de "curioso" que el portavoz del equipo de gobierno y de Cs, Ignacio Gragera, "renuncie al posicionamiento que ha venido manteniendo Ciudadanos" y "abrace, hasta ahora, cualquier idea y propuesta que viene del Partido Popular", a la vez que ha manifestado que el que el servicio pase a ser de 24 horas "no puede ser el principal motivo" de su privatización "pues nunca ha sido una demanda principal".

Así y sobre Gragera ha lamentado que "se convierta" en las ruedas de prensa "en un muñeco de ventrílocuo llamado Fragoso" y que "asusta ver" cómo el portavoz del equipo de gobierno "no sale a la opinión pública sin aprender la lección que le imparte Fragoso sobre lo que es y lo que no es".

"Creo que antes de salir a los medios de comunicación escribe 100 veces lo que le escribe Fragoso para memorizarlo", ha concluido.