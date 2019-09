Vara dice que una Reserva de la Biosfera "no tiene por qué suponer limitación"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que el hecho de que una zona sea declarada Reserva de la Biosfera, como ha ocurrido recientemente con La Siberia extremeña, "no tiene por qué suponer limitación para nada", y ha defendido la importancia de "buscar el equilibrio" entre "desarrollo y conservación" en la comunidad.



A su vez, el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea, Cayetano Polo, ha dudado de los "beneficios reales" de que una zona pueda ser declarada Reserva de la Biosfera, toda vez que si bien esto "está bien", también hay que "proteger al extremeño de una vez".



En respuesta a una pregunta de Cs sobre la cuestión este jueves en el pleno de la Asamblea, Fernández Vara ha preguntado "dónde está el problema de que en un espacio declarado Reserva de la Biosfera haya un parque de ocio", y ha rechazado el planteamiento de que por ser una zona declarada Reserva de la Biosfera "no" se pueda "hacer nada", en tanto que este tipo de enclaves no son "una reserva india".



En este punto, ha incidido en que la Reserva de la Biosfera para La Siberia ya "vale la pena" exclusivamente, si cabe, por "ver a una comarca unida, con proyecto propio, diferencial, con gana de ganarle al futuro, con gana de cambiar su destino, con gana de que las cosas sean de otra manera".



Así, ha destacado que el proyecto de Reserva de la Biosfera para La Siberia "significa y representa un proyecto de una comarca extremeña que en torno a una idea crea un proyecto colectivo y convoca a sus ciudadanos a mirar hacia adelante".



"De pronto un pueblo encuentra su sitio, su espacio, su destino y en eso consiste el proyecto de Reserva de la Biosfera", ha reiterado Vara, quien ha apostado por hacer un "esfuerzo por conciliar en el futuro el desarrollo con la conservación" en Extremadura y por buscar el "equilibrio" en esta temática.



"Yo he estado siempre contra el desarrollo que mata y contra la conservación que mata. Hay que buscar el equilibrio, y en ese equilibrio seguro que nos encontraremos", ha espetado Vara.



DESCONCIERTO DE CIUDADANOS



A su vez, Cayetano Polo ha reconocido que en Ciudadanos están "un poco desconcertados" por la "estrategia" de la Junta de Extremadura relativa a "la protección ambiental y el desarrollo de la región" y "por cómo se puede defender en una misma zona un megaparque de ocio hasta ahora de humo con una declaración de Reserva de la Biosfera", y ha preguntado por los "beneficios reales" de la reciente declaración de Reserva de la Biosfera en La Siberia.



Así, tras reconocer que dicho tipo de declaración "está bien", ha apostado también por proteger a los extremeños "de una vez", teniendo en cuenta que según ha dicho en otras zonas Reserva de la Biosfera de la región esta catalogación "en creación de empleo no ha traído nada" más allá de "más subsidio".



"Está bien" la reserva de la biosfera pero "protejamos al extremeño de una vez", ha incidido Polo, quien ha rechazado que "las declaraciones ambientales, que están bien" se utilicen "luego para bloquear el desarrollo de esta tierra".



"Protejamos al extremeño de una vez", ha espetado el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, quien ha dicho que los humanos son "la única especie en regresión en esta tierra", y ha añadido que para las "reservas de subsidiados" lo que hay que "contraponer" es que hay que propiciar también el desarrollo industrial.



Al respecto, ha apuntado que comarcas como la de La Siberia también se unen "para tener una autovía", y tras reconocer que "evidentemente" una reserva de la biosfera "no es una reserva de indios" ha incidido en que "la experiencia" dice que este tipo de zonas se convierten en Extremadura en "reservas de parados".



SIN LIMITACIÓN



Por su parte, en respuesta a Polo, el presidente de la Junta ha lamentado que el responsable de Ciudadanos trate de aludir, ha dicho, a que "la pérdida de población en los pueblos no es por la natalidad sino por las reservas de la biosfera"; y ha incidido Vara en que la reserva de la biosfera "no tiene por qué suponer limitación para nada" para proyectos energéticos, turísticos, agroalimentarios o "el que se quiera tener".



"Estamos creando un mundo y un planeta en el que no se va a poder vivir en las próximas generaciones", ha advertido el presidente extremeño, quien ha defendido que hay que hacer "conciliable" el "respeto por el planeta" con "el desarrollo" y la "conservación".