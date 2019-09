Badajoz revive su pasado árabe con la inauguración del mercado medieval de Al Mossassa

Ep.

La ciudad de Badajoz revive su pasado árabe con la inauguración llevada a cabo este viernes, día 27, del mercado medieval y de las actividades más lúdicas, como conciertos, teatros, cuentacuentos o talleres infantiles de artesanía y manualidades, de la fiesta Al Mossassa, declarada de Interés Turístico Regional.



Las conferencias de Amigos de Badajoz en esta ocasión dedicadas al referente en estudios islámicos Manuel Terrón Albarrán, el mercado con 120 puestos entre artesanos o alimentación, veladas poéticas, teatro y distintos espectáculos forman parte de la programación de este año de esta feria, que potencia del 23 al 29 de septiembre la actividad cultural y los talleres infantiles.



El alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, acompañado de representantes de todos los grupos que conforman la corporación municipal, ha inaugurado este mercado en un acto que ha incluido un pasacalles musical y danza oriental o una exhibición de cetrería, seguida de una degustación de té árabe.



En declaraciones a los medios, Fragoso ha mostrado su "satisfacción" por volver a inaugurar una edición más de Al Mossassa, la fiesta con la que el ayuntamiento quiere conmemorar la fundación de la ciudad y que, como ha valorado, "año tras año" se consolida en el calendario festivo y de actividades lúdicas del mes de septiembre de la región.



"Una fiesta que ya está perfectamente asentada a la hora del interés que genera de mucha gente para venir, una fiesta que ya en su día obtuvo la consideración de Fiesta de Interés Turístico Regional de la cual nos sentimos muy orgullosos, y en la que cada año intentamos involucrar a más gente y más actividades", ha aseverado, para agradecer "especialmente" la incorporación de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo que este 2019 aporta nuevas actividades, como un taller de mosaico árabe.



Fragoso ha recordado a este respecto que la programación de Al Mossassa es un "compendio" de actividad cultural que se inició el pasado lunes con el ciclo de conferencias de Amigos de Badajoz y que, a partir de este viernes, se celebra la parte más lúdica, todo ello dirigido a "recordar y poder conmemorar la fundación y la historia de nuestra propia ciudad".



Entre las novedades de este año, ha citado además que los jardines de La Galera acogerán cuentacuentos para el público infantil o las Casas Mudéjares unas proyecciones, dentro de una programación en la que, cada año, se intenta aportar "alguna novedad".



Finalmente, Francisco Javier Fragoso ha explicado que esta fiesta es para el "disfrute de todos los vecinos", ante lo cual ha hecho un llamamiento, aprovechando las buenas temperaturas que se esperan para este fin de semana, para que "mucha" gente aproveche para visitar una ciudad "de acogida" y a sus vecinos para que vivan una de las grandes fiestas de Badajoz.



CEMENTERIO ISLÁMICO



Fragoso, que no se ha querido pronunciar sobre la propuesta de Vox sobre la fiesta de Al Mossassa, también ha sido interpelado por la reivindicación de la comunidad musulmana para que Badajoz cuente con un cementerio islámico, sobre la cual ha defendido que la postura de la ciudad es "clara, transparente y directa".



"Queremos facilitar para que cualquier persona que quiera enterrarse por el rito islámico, en la medida en la que sea compatible con la legislación española, lo pueda hacer", ha señalado, para exponer: "lo que yo he manifestado es que en la ciudad de Badajoz no hay cementerios confesionales de ningún tipo, no hay ni cementerios judíos, ni cementerios cristianos, ni cementerios agnósticos, hay cementerios civiles para todo el mundo".



De este modo, ha continuado, su "compromiso" como alcalde es que "cualquiera en la medida en la que sea compatible con la legislación española" pueda enterrarse mediante su rito en la ciudad de Badajoz, a la vez que mantiene que "no hay reserva de trozo de cementerios para nadie". "Pero porque creo que no es necesario", ha añadido.



"Ahora posibilidades de que un musulmán se pueda enterrar en Badajoz por los preceptos básicos de su creencia, por supuesto, absoluta facilidad de facilitarlo", ha insistido el alcalde, que en todo caso respeta las creencias de todo el mundo y ve que se puede intentar, y ya la Junta de Extremadura "avanzó" en el tema, que la legislación civil que regula los enterramientos "pudiera hacer compatible la esencia del rito de lo que unas personas piensan".