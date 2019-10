Vara y Fragoso abordan el Centro de Energías Renovables o el Consorcio del Casco Antiguo

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, han abordado este viernes en una reunión temas de "interés" para la capital pacense, como "desbloquear" el Centro de Energías Renovables, junto con darle una "solución definitiva" al centro de salud que da servicio al Casco Antiguo y Pardaleras o que Diputación, Junta y Ayuntamiento conformen un Consorcio para la rehabilitación del centro histórico.



En declaraciones a los medios al término del encuentro, Fragoso ha explicado que ha tenido la oportunidad de trasladarle al jefe del Ejecutivo aquellas cuestiones que cree "esenciales" para Badajoz, desde la misma para toda Extremadura y que deben ser abordadas "sin duda" a lo largo de la legislatura, algunas "con más intensidad porque requieren de medidas de planificación de más tiempo y de esfuerzos presupuestarios mayores" y otras más relacionadas con el "día a día" de la ciudad en las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma.



En primer lugar, ha destacado, ha intentado trasladar a Vara el "papel fundamental que debe y tiene que tener" Badajoz en el desarrollo económico de Extremadura como "capital económica" de la misma y que "necesita por tanto algunas decisiones importantes" que ayuden a que "ese liderazgo que puede aportar la ciudad" pueda "revertir" en el crecimiento de la región.



"Creo que ha llegado el momento en el que la ciudad de Badajoz pueda ejercer ese liderazgo de gran capital por el bien de Extremadura y por sacar de esas cifras que se nos ponen de manifiesto de desarrollo y crecimiento", ha sumado, para señalar que en este sentido ha planteado a Vara dos cuestiones "estratégicas" que deben desarrollarse en la capital pacense.



Así, ha defendido la puesta en marcha de una comisión entre la Junta y la ciudad que permita "en el horizonte de un año desbloquear" el "famoso" Centro de Energías Renovables, aprobado hace una décadapor los gobiernos español y portugués y que se debía ubicar en Badajoz, dado que este tipo de energías deben ser en Extremadura en su opinión "algo más que empresas que vengan a poner placas para pagarnos a los ayuntamientos un impuesto pero generar muy poco empleo, excepto en la construcción".



En este contexto, ha abogado por generar "todo un sector de desarrollo y de innovación" en el que "una parte principal" es contar con un centro de referencia ibérico como el citado, y sobre el cual ha recordado que se aprobó por ambos gobiernos en 2005 dentro de un acuerdo que incluía otro, el de Nanotecnología de Braga, y que desde que se ratificó en la Cumbre de Braga de 2008 "nada más se sabe" del proyectado en Badajoz, mientras que en el luso Europa, Portugal y España han invertido más de 100 millones de euros.



También ha apostado por este centro dado que en el entorno de las plataformas logísticas en España hay zonas dedicadas al I+D+i y por que Junta y ayuntamiento exijan a los gobiernos de ambos países y a Europa "que se cumpla con los compromisos en los que estaba aprobado", al tiempo que ha resaltado en segundo lugar que la Plataforma Logística de Badajoz debe contar con una zona franca que sería un "atractivo" y un "impulso definitivo" para la misma.



Al respecto, ha dicho que desde la ciudad van a hacer un paquete de medidas de incentivos tributarios para aquellas empresas que decidan ubicarse en la Plataforma Logística, en la que, según ha dicho a Vara, "no" debe ser "exclusivamente" Avante quien se dedique a su comercialización.



SANIDAD Y EDUCACIÓN



Otros asuntos a los que se ha referido Francisco Javier Fragoso han sido cuestiones que son competencia de la Comunidad Autónoma e "importantes" y que "afectan" a Badajoz, como en sanidad darle una "solución definitiva" al centro de salud que da servicio a los vecinos del Casco Antiguo y Pardaleras, en relación al cual le ha hablado de diferentes posibilidades o alternativas a 'Los Pinos' que Vara debe analizar y ha reconocido que tiene "buena impresión" del "feed back" que han tenido pero tampoco quiere "trasladarle más polémica sobre esta cuestión".



También en clave sanitaria, ha planteado un centro de salud para Las Vaguadas, junto con ampliar los servicios y horarios de Pediatría en Cerro Gordo y la renovación del Materno Infantil; mientras que en el ámbito educativo le ha recordado temas "pendientes" aprobados en el Plan de infraestructuras educativas como el colegio de Cerro Gordo, adjudicado pero cuyas obras "no empiezan más allá de lo que ha sido el allanamiento de la parcela".



Del mismo modo, ha hablado con Vara sobre el nuevo colegio de Gévora o el de Educación Especial de Los Ángeles, sobre la Escuela de Idiomas proyectada en el Hospital Provincial y que hay que plantear construir un Instituto de Enseñanza Secundaria en Cerro Gordo.



CASCO ANTIGUO Y COMERCIO



En lo que al centro histórico se refiere, el primer edil ha tratado con el jefe del Ejecutivo extremeño otra de las "grandes cuestiones" relativa al mismo como que es "necesario" que Diputación, Junta y Ayuntamiento conformen un Consorcio para afrontar la rehabilitación "completa" del Casco Antiguo.



Seguidamente, ha indicado que se deben "seguir dando pasos" en el convenio entre las administraciones central, regional y local para rehabilitar la Alcazaba, en el que la Junta "se ha quedado muy rezagada" mientras que los otros dos gobiernos van "muy por encima" de la inversión que les corresponde.



Al mismo tiempo, le ha planteado otros asuntos como un plan integral para el pequeño comercio de la ciudad con ayudas a la dinamización y modernización con nuevas tecnologías o canales alternativos de venta; reorientar que alguno de los planes de empleo de la comunidad sea "específico" para ayudar al comercio; o un plan de empleo para generar oportunidades para los jóvenes.



Finalmente, Francisco Javier Fragoso ha remachado que también ha dicho a Fernández Vara su "obligación como alcalde" de que "en estos momentos la Comunidad Autónoma nos debe más de 4,5 millones de euros de IBI solo a la ciudad de Badajoz", por lo que "hay que plantear el que esa deuda pudiera ser pagada".



Interpelado por la acogida de Vara de estos temas, el primer edil de la capital pacense ha comentado que quiere "esperar" y que le ha dicho que lo tratará en el próximo Consejo de Gobierno con los consejeros, acerca de lo cual ha insistido que "esto no es una reivindicación de uno que viene a presentar la carta a los Reyes Magos" sino asuntos "imprescindibles" para Extremadura y la ciudad de Badajoz.