18 policías de Badajoz parten a Cataluña ante "disturbios" tras sentencia del procés

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha confirmado que doce agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en Badajoz han partido este jueves hacia Cataluña para incorporarse al dispositivo de respuesta a los "disturbios" que se están produciendo estos días tras la publicación de la sentencia del 'procés'.



A estos doce agentes se sumarán otros seis que harán los propio este viernes. Estos 18 agentes son hasta el momento la única dotación que Extremadura va a aportar a ese dispositivo especial, según ha señalado la delegada a preguntas de los periodistas sobre este tema, si bien no ha descartado que la cifra aumente en función del desarrollo de los acontecimientos.



En todo caso, ha insistido en que, con ese dispositivo, "parece por el momento suficiente", a la vez que ha hecho hincapié en que "no está previsto" una duración "determinada" de la estancia de los agentes en Cataluña, pero que por experiencias anteriores "no más allá de dos semanas, que era lo que se hizo en el anterior operativo".



También ha agregado que los policías se alojarán en hoteles "convenientemente" y ha confiado al respecto en que estén "en buenas condiciones".



Interpelada también por si se están viendo afectados los vuelos entre Badajoz y Barcelona, García Seco ha explicado que "hasta el momento no hay ninguna afectación" a ninguno de los que salen del aeropuerto pacense "ni a Madrid ni a Barcelona" y ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad", al tiempo que ha indicado que "en principio" no está relacionado con que estos trayectos sean de Obligado Servicio Público (OSP).



"Por lo que hemos podido conocer, el Aeropuerto de El Prat tuvo dificultades para que determinadas tripulaciones accedieran a las aeronaves durante los días de los disturbios, y eso fue lo que provocó realmente los retrasos y las cancelaciones de los vuelos, no es que fueran unos vuelos u otros sino que algunas tripulaciones no pudieron llegar al avión", ha apuntillado.



La delegada del Gobierno ha hecho estas declaraciones a los medios antes de asistir al Desayuno Informativo 'Cohesión territorial y movilidad: Una oportunidad para Extremadura', en el que ha intervenido el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, organizado por El Periódico de Extremadura.