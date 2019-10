Un vecino de Solana investigado por estafar con falsos alquileres viviendas vacacionales

La Guardia Civil ha instruido diligencias penales a un vecino de Solana de los Barros (Badajoz) como presunto autor de cinco delitos de estafas con falsos alquileres de viviendas vacacionales.



En concreto, la investigación se inició este pasado verano, cuando se tuvo conocimiento de estos falsos alquileres que se ofertaban a través de Internet.



Con el desarrollo de investigación, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mérida pudo averiguar que un vecino de Solana de los Barros estaba utilizando fotografías de un inmueble veraniego de Chipiona para publicitar su alquiler en redes sociales y en páginas de anuncios, con el objeto de obtener fraudulentamente un beneficio económico.



De hecho, el propietario legítimo del inmueble, denunció que se estaba ofreciendo el alquiler de su vivienda sin su consentimiento, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.



Asimismo, se pudo comprobar que varias personas de Badajoz, Sevilla y Cádiz contactaron vía telefónica con el falso propietario para convenir el anticipo económico (entre 200 y 600 euros) en concepto de reserva de la vivienda vacacional.



Estafa, que se consumó tras haber hecho efectivo el pago mediante transferencia bancaria y no recibir la contraprestación concertada. En algunos de los casos, el perjudicado al llegar al lugar, comprobaba que el verdadero dueño del inmueble no había realizado tal negocio, ocasionando a las víctimas un "gran trastorno" y teniendo que buscar un alojamiento alternativo o volver de nuevo a su localidad de residencia.



Con la identificación del presunto autor de las acciones delictivas, este pasado lunes se le localizó e instruyó diligencias penales por su implicación en cinco delitos de estafas a vecinos de Badajoz, Sevilla, Cádiz.



La Guardia Civil no descarta que pudieran existir más perjudicados por hechos similares llevados a cabo por el ahora detenido. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Sevilla.



Por tanto, la Benemérita ha aconsejado para prevenir estafas en los alquileres de viviendas desconfiar de alquileres con precios por debajo del mercado y aquellos que ofrezcan viviendas a precios muy bajos, además de comprobar la veracidad del anuncio a través de otras fuentes como comentarios de otros usuarios o comprobar que la ubicación existe.



También ha sugerido formalizar el trato cara a cara o consultar el Registro de la Propiedad para verificar el propietario y situación del inmueble; no entregar el dinero antes de visitar la vivienda y si se decide realizar un anticipo realizarlo por un medio seguro que permita dejar un rastro o recibo del pago.



Si se decide alquilar con una persona física, la Guardia Civil aconseja llamar por teléfono antes de firmar el contrato o reunirse para confirmar la identidad y, en caso de estafa, denunciar ante la plataforma para que retire el anuncio y ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.