El gobierno de Badajoz, a "disposición" de Diputación para el abono de ayudas del Dinamiza

Ep.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz se ha mostrado a "disposición" de la Diputación de Badajoz para "intentar agilizar" los trámites para el abono de las subvenciones "dejadas de percibir" por el consistorio con cargo a los planes Dinamiza de la institución provincial.

Así lo ha señalado el portavoz del gobierno local, Ignacio Gragera, en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, por la que han pasado las tres últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) relativas a dichos planes de la diputación que vinculaban la concesión de sus ayudas al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Sobre dichas sentencias, ha expuesto que "ya" se ha anunciado por parte de la Institución Provincial pacense que no se va a recurrir al Tribunal Supremo y en la mañana de este viernes también que están "intentando estudiar la manera y forma de proceder al pago y al abono de las subvenciones dejadas de percibir por el Ayuntamiento de Badajoz".

"Desde aquí simplemente felicitarnos de que esta decisión beneficie, no al ayuntamiento sino a la ciudad de Badajoz, y por lo tanto quedamos a disposición de diputación para intentar agilizar estos trámites de abono y de pago de la subvención para poder acometer los proyectos en la ciudad que son total y absolutamente necesarios", ha señalado Gragera.

REHABILITACIÓN DE CALLES DEL CASCO ANTIGUO

Sobre dichos proyectos, Ignacio Gragera ha recordado que, en su momento, el Ayuntamiento de Badajoz pretendía rehabilitar o sustituir determinadas calles, calzadas o pavimento del Casco Antiguo con el millón de euros que le correspondía del Plan Dinamiza para municipios de gran población.

No obstante, ha reconocido que "no tienen que ser obligatoriamente los que se hagan finalmente" y que el equipo de gobierno debe plantear si continua con el plan original o intenta ver "qué necesidades son más prioritarias para la ciudad" en la actualidad, dado que como conoce en calidad de diputado provincial "últimamente muchos" municipios que han estado pendientes de conseguir ese tipo de financiación provincial han solicitado cambios y modificaciones en sus proyectos.

De este modo, ha valorado que "quizás" dicha idea de rehabilitar o sustituir calles del centro histórico se planteó en una época "determinada" y que las necesidades "pueden haber variado", ante lo cual ha considerado que "en ese sentido no debería haber problemas" de que haya cambios cuando, como ha recordado, "las subvenciones que uno pide es para necesidades concretas del momento en el que se solicitan".

"Al final como, por desgracia, esta situación en cuanto a los tres planes de subvenciones Dinamiza de la diputación se han ido dilatando mucho en el tiempo como consecuencia de las impugnaciones, de las bases y de la resolución, han sido dos instancias, es verdad que la segunda se ha pronunciado razonablemente rápido", ha reconocido.

Así, ha continuado, "es verdad que son planes del año 2018 y quizás tendríamos la posibilidad de ver si ese proyecto o ese plan inicial es realmente lo que más necesita la ciudad" o si "se puede adaptar sin problemas, porque así lo están haciendo muchas poblaciones y muchas localidades de la provincia", que en un momento dado presentaron un proyecto concreto que fue aprobado pero que, con el tiempo, han decidido que "quizás era más efectivo hacerlo en otro sitio".

MOCIÓN DE VOX

En este contexto, Gragera ha sido interpelado también por su valoración ante la moción que el Grupo Municipal de Vox propondrá para su aprobación por parte del pleno y que contempla, entre otras cuestiones, exigir a la diputación que abone las cantidades que adeuda al ayuntamiento o encargar a los servicios jurídicos del ayuntamiento la presentación de una querella criminal por presunta prevaricación contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Al respecto y como portavoz de Ciudadanos, ha sostenido que "ya" viene diciendo "mucho tiempo" que "esta situación no beneficia" y que el estar "continuamente" presentando mociones, tanto en diputación como en el ayuntamiento y "además siempre por parte de los dos mismos partidos que están siempre interesados en que esto se hable y se diga y se repruebe", es "todo ruido".

"En mi caso particular como diputado provincial planteábamos que determinadas mociones tenían única y exclusivamente un interés electoralista, pues obviamente esta entendemos exactamente lo mismo", ha agregado en alusión, sin citarlo, a una moción del PSOE que pedía reprobar al alcalde Francisco Javier Fragoso por permitir el debate de una moción de Vox que, a su vez, instaba a condenar al Partido Socialista por su "historia criminal".

Por otro lado y como portavoz del gobierno municipal, ha asegurado que "todavía ni siquiera" tiene conocimiento de dicha moción de Vox que "habrán pasado por registro" pero "no ha llegado a los grupos".

"Con lo cual no puedo pronunciarme porque no sé lo que contiene exactamente pero, en todo caso, no es bueno para la ciudad, no es bueno para la provincia y no es bueno para nadie que estemos continuamente en un bucle infinito de reprobaciones, hablando de qué hizo uno, de qué hizo el otro, cuándo lo hizo", ha dicho.

Así, Ignacio Gragera ha planteado que todos deben ser "conscientes" de la realidad y de las necesidades de los ciudadanos "a día de hoy" y "mirar hacia el futuro e intentar" dentro de la capacidad que tiene el ayuntamiento y los diferentes grupos políticos "ser respetuosos con todas las instituciones".

"Pero aquí y allí", ha resaltado porque, a su juicio, "tampoco desde diputación se ha sido respetuoso con el habitante y con el ciudadano de Badajoz a la hora de plantear una serie de cuestiones que excedían de sus competencias" y que, "además", así ha venido establecido por parte del Juzgado Contencioso-Administrativo de la ciudad y del TSJEx, ha concluido para defender que pueden hacer política hasta donde pueden "pero no con el dinero y con las necesidades de los ciudadanos".