Ricardo Cabezas ve en Valdepasillas un "alto déficit en mantenimiento"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha considerado que la barriada de Valdepasillas tiene un "alto déficit en mantenimiento", por lo que ha pedido que se acometan los proyectos "pendientes".

En concreto, el dirigente socialista se ha trasladado este viernes a Valdepasillas y, en concreto, a la calle Godofredo Ortega y Muñoz para criticar "el mal estado en general de esta calle y de la barriada", donde las raíces de los pinos deterioran calzada y acerado.

A pesar de ser un barrio con elevada población, ha explicado, "se percibe una importante dejadez en el cuidado de los espacios públicos", en relación a lo cual el edil socialista y los concejales de su grupo han mantenido reuniones con la nueva directiva vecinal y les han trasladado las necesidades que hay, "muchas" de las cuales "coinciden" y "ya figuraban en el programa electoral del PSOE".

Para Ricardo Cabezas, "hay un déficit importante en el mantenimiento de calles en Valdepasillas que no se va a solucionar con el nuevo Plan de Impulso" que no contempla inversiones "de ningún tipo" en esta barriada.

A su vez, según ha asegurado, hay centenares de árboles sin podar y zonas verdes muy deterioradas en diversos puntos de la zona, especialmente en el entorno de la plaza de las Américas y zonas próximas como las calles José Pérez Jiménez, Jacinta García Hernández o calle Salesianos intersección con Pasaje Dulce Chacón, "algunas de ellas recuperadas hace pocos años", tal y como informa el PSOE en una nota de prensa.

Entre las inversiones "pendientes y sin horizonte de ejecución", el portavoz socialista ha recordado al alcalde, Francisco Javier Fragoso, que se comprometió a licitar el nuevo polideportivo de Valdepasillas antes de terminar el año, así como que el presupuesto de 2019 contemplaba 700.000 euros y, el de 2020, 1.800.000 euros; pese a lo cual "parece ser que el alcalde no tiene intención de hacerlo".

Tampoco la tiene, ha sostenido, para urbanizar el entorno de la Biblioteca del Estado y "mucho menos" concluir la prolongación de la avenida de la República Dominicana, este último el único espacio que falta por acondicionar entre el Edificio Siglo XXI y la Biblioteca del Estado y que ya contaba con 310.000 euros en el presupuesto municipal de 2012.

Finalmente, Cabezas se ha referido al centro cívico de Valdepasillas-La Paz prometido desde 2015, presupuestado en 2017 y del que "no se tienen noticias", ante lo cual ha considerado que Fragoso "todavía no se ha enterado que la ciudadanía no le quiere por su reiterada mala gestión".