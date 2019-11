Colegio Médicos Badajoz se une justas reivindicacione de médicos de Don Benito-Villanueva

El Colegio de Médicos de Badajoz ha mostrado su "total apoyo y solidaridad" hacia los médicos del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena, quienes han expuesto públicamente la "situación límite" en la que trabajan.



Esta corporación entiende y comparte sus "justas reivindicaciones" y las hace suyas, señala en una nota de prensa, por lo que se compromete a presentarlas y defenderlas "en aquellos foros en los que esté presente".

Al mismo tiempo, el Colegio de Médicos de Badajoz pone de manifiesto la "sensación de olvido y desamparo hacia la población que les corresponde asistir".



Según el órgano colegial, "solo la profesionalidad de los médicos palia la ineficaz planificación sanitaria" del Servicio Extremeño de Salud (SES).

A pesar de ello, la situación es "de tal magnitud que ese esfuerzo profesional no impide la repercusión negativa en la calidad asistencial que reciben los pacientes de la zona".



Del mismo modo, desde el Colegio de Médicos de Badajoz manifiestan que el interés que persiguen los médicos con sus denuncias no es otro que "disponer de los recursos suficientes para poder garantizar una asistencia digna y de calidad a sus pacientes".



Además, añade que "una vez más son los médicos, comprometidos con los pacientes y su profesión, quienes tienen que elevar la voz en defensa de sus derechos, reclamando algo tan básico como disponer de unas mínimas condiciones para poder realizar su trabajo, que no es otro que el cuidado y la atención de los pacientes que tienen a su cargo".



Finalmente, ha explicado que, "desde hace tiempo", vienen "denunciando la cicatera política de recursos humanos" que aplica el SES, lo "poco atractivas" de las condiciones laborales de los médicos extremeños, las "sobrecargas" de las consultas o las "insufribles" listas de espera, entre otras "deficiencias". "¡¡No estáis solos!!".