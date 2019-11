Badajoz y Guadiana contarán con las subvenciones ligadas a la memoria histórica

Ep.

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad de los grupos políticos Socialista, Popular y de Ciudadanos el expediente de modificación de crédito por el que se conceden a los ayuntamientos de Badajoz y Guadiana del Caudillo las subvenciones relacionadas con el decreto que vinculaba la concesión de las ayudas al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Un expediente que ha recibido luz verde en un pleno extraordinario urgente celebrado este lunes, día 18, en la diputación y que recoge la dotación de los créditos necesarios para habilitar dos subvenciones nominativas destinadas a ambos consistorios por las cuantías que le fueron denegadas con cargo a los planes provinciales convocados durante el ejercicio 2018.

Al respecto, el Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación han alcanzado un acuerdo para resolver de manera "extrajudicial" el problema derivado de estas subvenciones que, en el caso de la capital pacense, ascienden a 1.101.244 euros, entre un millón que corresponde a la ciudad y 101.244 euros para Villafranco. Asimismo, a Guadiana del Caudillo le corresponden 167.800 euros.

POSTURA DE LOS GRUPOS

Durante su intervención, el diputado de Economía y Hacienda, José Carlos Contreras, ha recordado que se trata de un expediente de modificación presupuestaria para dotar a los ayuntamientos de Badajoz y Guadiana del Plan Dinamiza 2018 "debido al cumplimiento de la sentencia que tiene que hacer esta corporación", y sobre lo cual ha señalado que, al estar a finales de año, los técnicos "han tenido que buscar mucho para lograr esta modificación".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Ignacio Gragera, ha manifestado como diputado del partido judicial de Badajoz y concejal del Ayuntamiento de Badajoz que "es una buena noticia que ya por fin se haya puesto fin a este litigio que ha durado tanto tiempo" y, en todo caso, ha abogado por "mirar hacia el futuro, dejar atrás el pasado" y "no volver a los mismos errores" que, a su juicio, "se han cometido con este particular" por la diputación.

Ha agradecido además a la institución provincial que, una vez que se ha producido la confirmación parcial de la sentencia que "venía a dar la razón" al consistorio de la capital pacense sobre sus reivindicaciones a las bases de la convocatoria de los Dinamiza, se haya procedido "con la mayor celeridad posible" a habilitar el crédito para hacer frente al abono de las cantidades "pendientes de pago".

A su vez, el portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Barrios, ha recordado que si se somete este asunto a aprobación es porque ha habido un tribunal que "ha enmendado la plana a esta corporación provincial" y, en concreto, "a quienes hicieron o crearon o aprobaron las bases que regían las subvenciones", a la vez que ha confiado en que "esto no vuelva a pasar" dado que cuando se está en el gobierno se pueden tener "buenas ideas" y querer llevarlas a la práctica pero "siempre" siendo "respetuosos con la ley".

"Lo que sí ha dicho claramente el tribunal es que se conculcó, de una manera u otra, la autonomía local", ha agregado Barrios, para quien hubo una serie de ayuntamientos, entre los que ha incluido en el que él mismo es alcalde en Fuente del Maestre, que ante la "problemática que se planteaba de perder las subvenciones que eran tan importantes", decidieron "acatar" lo que dictó la Comisión de expertos de la diputación.

"Han tenido que ser los tribunales quienes pongan las cosas en su sitio y yo espero que esto no vuelva a pasar", ha insistido.

En un segundo turno de palabra, la portavoz del Grupo Socialista, Virginia Borrallo, ha defendido que "en ningún momento" se ha intentando "imponer absolutamente nada" sino "simplemente cumplir" con la Ley de Memoria Histórica, para lo cual se creó esa Comisión de expertos que hicieron un estudio de los vestigios franquistas y "asesoraron" a la corporación.

"Rectificar es de sabios, a nosotros nos viene esa sentencia, la acatamos totalmente y en el día de hoy lo más rápido posible, con la premura que se ha podido en esta diputación, se ha puesto remedio", ha aseverado Borrallo, mientras que Gragera ha insistido en que "sí que se ha conculcado la ley" y en que según la sentencia que confirma el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) "las bases de la convocatoria son ilegales" e "invaden competencias municipales".

Barrios por su parte ha incidido en que "han tomado unas competencias que no son suyas, que es determinar cuantos vestigios franquistas hay en cada localidad", a la vez que ha defendido que "se le podría pedir disculpas" a los ayuntamientos de Badajoz y Guadiana "porque estas subvenciones las debieron de tener antes" y cuando las tuvieron el resto de poblaciones.

"HACER HISTORIA"

En último lugar ha intervenido el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que ha abogado por "hacer historia para saber por qué hemos llegado hasta aquí" y por que el anterior gobierno de la diputación "quiso ser valiente" y poner en valor la Ley de la Memoria Democrática, así como que se pretendía que en las calles y plazas de la provincia de Badajoz en el siglo XXI "no estuvieran presentes los verdugos de la Guerra Civil, los vencedores".

Asimismo, ha reconocido que "es verdad" que el artículo 15, relativo a las medidas para la retirada de escudos, insignias o placas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura entre las que podrían incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas, estaba "muy indefinido" y que por eso "ha ganado" el ayuntamiento de la capital pacense, pero "no todo" porque "pretendían echar abajo la totalidad de las bases".

Finalmente, Gallardo se ha referido a una reunión con el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, en la que, antes de poner en marcha el Dinamiza, concretaron que "como no estaba claro" iban a "esperar a lo que dijeran los tribunales", y por alusiones, Fragoso ha querido aclarar que ambos "no" llegaron a un acuerdo para "esperar a los jueces" sino de que "no afectara" al resto de poblaciones que dependen de la capital pacense y que, tras la resolución del primer juzgado, le volvió a pedir "expresamente" que zanjaran el tema pero Gallardo "se empeñó en mantenerlo".

"Al ser una conversación privada entre usted y yo usted podrá tener una versión y yo la mía, y los ciudadanos podrán sacar sus propias conclusiones", ha determinado Gallardo, que ha reiterado que la diputación "flexibilizó" para que las pedanías sin vestigios pudieran recibir las subvenciones excepto Villafranco y que, respecto a Badajoz, lo quedaron "a lo que los tribunales dijeran", y ha abundado en que la segunda sentencia del TSJEx no anula las bases en su totalidad ni condena en costas.

El pleno también ha aprobado por unanimidad un expediente para arbitrar el crédito necesario para posibilitar la financiación del Plan Dinamiza 2019/2020, que contempla 7 millones de euros para 2019 y otros tantos para 2020 y en relación al cual el presidente de la diputación ha puntualizado una parte de los créditos del 2020 al 2019 "precisamente para intentar paliar situaciones de última hora en los ayuntamientos" de cara a final de año.