19 establecimientos participan en I Ruta Tapa de la barriada de Valdepasillas de Badajoz

Un total de 19 establecimientos participan del 22 al 30 de noviembre en la I Ruta de la Tapa de hosteleros de la barriada de Valdepasillas de la ciudad de Badajoz, en la que los clientes podrán participar en sorteos de premios como un viaje valorado en más de 300 euros de Nortehispana, una comida para dos personas en el Restaurante La Marmita o una cena para dos en Restaurante Gladys.



También se sortea una visita guiada a una bodega dentro de esta ruta, en la que, para optar a dicho sorteo, se deben sellar seis sellos del tapaporte establecido por la organización de esta iniciativa en la que, a un precio de tres euros la tapa, se puede degustar un trampantojo de tarta de queso con café capuchino, rulo de cabra extremeño con confitura de mango y frutos secos de temporada o magret de pato con crema de boniato y manzana caramelizada.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha presentado esta I Ruta de la Tapa de Valdepasillas acompañado del concejal de Turismo, Jaime Mejías, y de representantes de los establecimientos participantes, Manu Ramírez del Restaurante Gladys, José María Pérez de El Laurel, Maribel Bocho de Restaurante Infinitum o Chiqui González de Cervecería Gambrinus.



En su intervención, Manu Ramírez ha definido esta ruta de la tapa, que no es competitiva, como una "primera toma de contacto para una primera acción en la zona" y que la gente conozca estos establecimientos de restauración de esta zona de la ciudad, y ha agregado que la idea es que "no se quede aquí" y seguir "más adelante y formar una asociación formal".



A este respecto, Francisco Javier Fragoso ha felicitado a los 19 empresarios "valientes" de Valdepasillas por iniciar un camino que, en su opinión, debe ser "sostenido en el tiempo" y ante lo cual les ha recomendado que den el "siguiente paso" y formen una asociación aunque "no tiene por qué ser formal, jurídica, con estatutos".



De esa manera, ha abogado por que intenten colaborar porque si van unidos consiguirán atraer a "mucha más gente a un negocio donde gana todo el mundo" y en torno a un sector como el de la gastronomía en el que cada uno aporta sus peculiaridades, que es "estratégico" para la ciudad y Valdepasillas y por el que apuesta el ayuntamiento dentro de un nuevo modelo de turismo, más centrado en las "sensaciones".



"Sin duda Badajoz una de las cuestiones en las que más puede aportar es en la sensación de las satisfacciones en el ámbito de la gastronomía y yo creo que ahí tenemos todos que trabajar mucho", ha defendido Fragoso, quien ha sumado que la tapa es un producto gastronómico "estrella" en la cocina española y que a la gente le interesa "mucho conocer" y que cuentan con el "acompañamiento" del consistorio en esta primera ruta en la que ha invitado a participar.