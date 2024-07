PSOE de Badajoz, preocupado por el informe de Intervención sobre Policía Local y Bomberos

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha sostenido que quien diga que el informe de Intervención sobre el acuerdo alcanzado respecto a la Policía Local y a los Bomberos no cuestiona la legalidad de los acuerdos y que el informe de la Secretaría General los avala "miente descaradamente".

Al mismo tiempo, la formación socialista ha mostrado su preocupación ante dichos informes, ambos firmados con fecha posterior al de Secretaría General y en los que se manifiesta el "incumplimiento de la legalidad vigente".

Sobre esto último, tal y como ha detallado, contiene afirmaciones como que "no es posible continuar con el abono de complementos estructurales y permanentes que no existen en las normas aplicables a los empleados públicos locales, para con ello dar solución a sustituciones irregulares de falta estructural de recursos" o que "no consta la existencia de una verdadera valoración individualizada y objetiva de cada puesto, sino la fijación de cuantías globales a tanto alzado".

En concreto, el concejal socialista Alejandro Mendoza ha avanzado en rueda de prensa que le inquieta que el PP quiera someter a la aprobación del pleno una propuesta, cuya legalidad "se cuestiona" por la Intervención, "sin que se disponga de ningún informe que rebata las consideraciones que se contienen en el informe de la interventora".

De este modo, aprobar las propuestas en pleno a pesar de las advertencias realizadas por la Intervención "obliga" a los miembros corporativos a asumir "elevadas responsabilidades" de conformidad con lo establecido en el artículo 78.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, "responsabilidades que el Grupo Municipal Socialista no está dispuestos a asumir".

A su vez, para el concejal socialista, "es absolutamente prioritario que se realice una nueva valoración de los puestos de trabajo". "En septiembre de 2023 ya se estaban preparando los pliegos para licitar la elaboración del nuevo catálogo de puestos de trabajo. Deben ser los pliegos más difíciles de elaborar de la historia", ha aseverado.

RESPUESTA A GIJÓN

Igualmente, el Grupo Socialista también ha querido responder a las declaraciones de este martes del concejal de Economía, Javier Gijón, a tenor de lo cual ha destacado que calificar de "opiniones" el informe emitido por el órgano encargado del control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria le parece "una absoluta falta de respeto y una temeridad".

Desde el Grupo Municipal Socialista trasladan "toda su consideración y apoyo" a la Intervención municipal "que está viendo cómo se cuestionan sus funciones"; y también su "máximo respeto" a la labor de la Secretaría General.

ACUERDO CON EL PERSONAL Y HUMO

Además, tras la Comisión Extraordinaria de Recursos Humanos del lunes pasado, y el fin de las negociaciones con las secciones sindicales, los socialistas califican el resultado como "decepcionante" y que "demuestra la incapacidad negociadora del PP".

Ante ello, Mendoza se ha mostrado sorprendido con que en la modificación de la RPT del ayuntamiento y sus organismos autónomos no haya acuerdo y, en el caso de los "mal llamados acuerdos para el personal de Administración General, Bomberos y Policía Local", lo haya con el sindicato mayoritario, pero no con la mayoría de la representación sindical.

En este sentido, ha recordado que en la Mesa General de Negociación del 21 de mayo los representantes de UGT, USO y CCOO, "con representación mayoritaria", deciden abandonarla por no disponer de información suficiente; y que "en su ausencia" PP y CSIF siguieron con la negociación. Para Mendoza, "no hay un gran acuerdo con el personal y todo se traduce en venta de humo".

Así, el PSOE ha expuesto en una nota de prensa que no va a entrar a valorar el detalle del contenido de las modificaciones de la RPT del ayuntamiento y sus organismos, pero celebran que, en el PP, después de 30 años, se den cuenta "ahora" del deterioro que estaban sufriendo los servicios municipales por su mala gestión.

"Aunque lleguen tarde, sin acuerdo y habiendo cuestiones que no compartimos bajo ningún concepto, reconocemos que ese es el camino", según Mendoza, para quien de algunas de las medidas propuestas "se deduce" la privatización de los servicios públicos y la incapacidad para gestionar Recursos Humanos.

En lo que se refiere a los acuerdos con Administración General, Bomberos y Policía Local, Alejandro Mendoza ha trasladado su felicitación a los sindicatos, CSIF, USO, CCOO, UGT y Aspolobba, por el trabajo realizado a pesar de "lo difícil que lo pone el PP"; y ha reafirmado que en el Grupo Socialista "dejan claro" que no comparten la "voluntariedad" en la organización de los servicios públicos y, "menos aún", si se tratan de aquellos que son esenciales.

CUENTAS EN TIEMPO Y FORMA

Por último, el concejal socialista ha mostrado su "sorpresa, decepción e indignación" por las críticas de Javier Gijón, del que no entiende "su triunfalismo y aires de grandeza" por el trabajo realizado a nivel presupuestario, "parecería que estamos de celebración por tener presupuesto de 2025 antes que nadie, cuando la realidad es que el Ayuntamiento de Badajoz es un referente en no presentar sus cuentas en tiempo y forma".

Los socialistas se muestran igualmente "indignados" por los ataques a la oposición, a la que acusa de poner "troncos de fuego para no calmar el ambiente" en la negociación sindical. "No es así" y el PSOE y su portavoz a la cabeza han mostrado "un respeto institucional absoluto por las negociaciones".

"Un papel que ha desempeñado", ha matizado, "no porque no quisiera ayudar, sino porque en ningún momento se les ha permitido". En el pleno y respecto al área de Recursos Humanos, al haberse unificado todos los puntos para el sentido del voto los socialistas se abstendrán, ha concluido.