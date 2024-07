Badajoz lanza una campaña informativa de limpieza sobre las deposiciones de los perros

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado este miércoles, día 10, una campaña informativa de limpieza en torno a los excrementos de los perros para mantener la ciudad libre de este tipo de deposiciones y que se desarrollará entre los meses de julio, septiembre y octubre a través de los medios de comunicación y las redes sociales



'El pipí de tu perro también huele, corroe y deteriora', es uno de los mensajes de esta campaña denominada 'Evita, disuelve y recoge' y que ha sido presentada por el concejal de Limpieza, Rubén Galea, acompañado por la de Bienestar Animal, Elena Salgado.



En su intervención, Galea ha recordado que todos los años se realizan varias campañas y que forma parte del contrato de recogida de limpieza con la concesionaria FCC, a continuación de lo cual ha detallado que la primera de este año estará centrada en la limpieza de las deposiciones que hacen los perros en la calle y que los dueños no recogen o no disuelven como es el caso de la orina.



La campaña empieza esta semana con un primer pase del 11 al 25 de julio, y tras el mes de agosto y la reducción de la actividad en la ciudad, se retomará a partir del 9 de septiembre con la vuelta al colegio y a la rutina habitual de las familias hasta el 18 de octubre, ha explicado, junto con que se desarrollará en medios de comunicación, principalmente prensa escrita, radios y en las redes sociales del ayuntamiento.



Al mismo tiempo, Rubén Galea ha recordado que en el pleno de junio se aprobó definitivamente la nueva ordenanza municipal de limpieza, que recoge en uno de sus artículos, el 50.2.b, que las personas que conduzcan perros u otros animales evitarán que estos depositen sus deyecciones en la vía pública y especialmente en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones, y en caso de miccionar los animales, el propietario o portador deberá disolver los orines con agua o un producto adecuado.



Así, quieren informar a la ciudadanía de esta obligación, porque "es verdad que últimamente se viene detectando que no se está haciendo como es debido" y "sobre todo en el caso del pipí", que "se nota mucho sobre todo" en las aceras del Casco Antiguo al ser calles más estrechas. Vías que, como ha incidido, se baldean todos los días por el servicio municipal de limpieza a primera hora de la mañana o última de la madrugada pero a primera hora del día ven que han pasado "muchas" personas con sus mascotas que no disuelven la orina de su perro.



De este modo, ha insistido, el objetivo de la campaña es informar a la ciudadanía de que es una obligación que se recoge como infracción grave en la ordenanza municipal de limpieza por no proceder a la limpieza o recoger las deyecciones de perros u otros animales, y que tiene una sanción asociada de 1.500 euros.



En este sentido, "de momento" quieren hacer esta campaña sin incidir "demasiado" en la infracción y en la sanción, así como que la ciudadanía tenga conocimiento de que la Policía Local "ya está actuando" y, en concreto, en 2023 se pusieron en todo el año por no recoger las heces de perro en la vía pública 26 sanciones, y este año se llevan 32 a fecha de 30 de junio.



Con respecto a no limpiar el orín o no echar agua u otro producto para disolverlo, el año pasado no se puso ninguna sanción y este ascienden a cuatro por parte de la Policía Local en un tema que en el que, ha reconocido, "tampoco es fácil" que dicho cuerpo actúe y lo hace con los agentes de paisano, especialmente a partir de junio con la publicación de la ordenanza.



UN TEMA QUE ATAÑE A TODOS



Por su parte, Elena Salgado se ha sumado desde sus delegaciones a esta campaña que promueven desde la Concejalía de Limpieza en un tema que "nos atañe a todos", y cuyo objetivo principal es concienciar sobre la responsabilidad de los dueños de las mascotas ante la importancia de mantener una ciudad limpia, y en aras de evitar que los excrementos de los canes acaben en calles, parques y jardines.



Y es que, como ha explicado, las heces de las mascotas pueden ser fuente de contagio de enfermedades para las personas, pisar las cacas y el pipí de las mismas puede propiciar accidentes o resbalones, ante lo que ha pedido empatía a los dueños de las mascotas ante colectivos en los que dichos accidentes pueden ser más graves o tener peores consecuencias, como las personas mayores en sillas de ruda, las sillitas de los niños o las personas con muletas.



Además, la no recogida de los excrementos también afecta al medio ambiente, dado que las heces caninas liberan metano, que es un gas que potencia el efecto invernadero y contamina al descomponerse. Como propietaria de perros a los que pasea, puede confirmar que la "gran mayoría" de los ciudadanos cumplen las normas y son conscientes de la recogida de los excrementos y las reglas, pero que con este tipo de campaña intentan concienciar a esas personas o ciudadanos que aún no son responsables y no lo hacen.