Trabajadores del CPEI de Diputación critican falta de personal en los parques de bomberos

Las secciones sindicales de USO y UGT en el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Badajoz (CPEI) han reiterado este miércoles, día 24, sus críticas ante la falta de personal en los parques de bomberos o el incumplimiento de las dotaciones establecidas en las evaluaciones de riesgos.

Así lo han señalado en declaraciones a los medios con motivo de una manifestación convocada por estas secciones sindicales junto a SIP y que se ha desarrollado entre los aparcamientos de tierra del Baluarte de San Pedro de la capital pacense a la puerta de la Diputación de Badajoz en el Edificio C, situado en la calle Obispo de San Juan de Rivera.

Durante el recorrido, han trasladado a hombros hasta las puertas de la Diputación de Badajoz a un maniquí que simula a un bombero fallecido en acto de servicio mediante una camilla de rescate, y se ha portado una pancarta en la que se podía leer: 'Bomberos en lucha por tu seguridad'.

También se han escuchado gritos como 'Gallardo dimisión', 'Palanco dimisión' o 'Gallardo escucha, estamos en la lucha' y, entre el centenar de participantes, uno de ellos llevaba una peluca rubia, una batuta y un traje de chaqueta, con el cartel en la espalda de 'Operario', simulando ser David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que trabaja en el área de cultura de la institución provincial.

"INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO"

En declaraciones a los medios, el delegado sindical de UGT en el CPEI y delegado de Prevención de Riesgos Laborales, Gustavo Viejo Medina, ha incidido en que entre las principales propuestas que vienen haciendo y reivindicando "desde hace bastante tiempo" se sitúa el "incumplimiento sistemático" que hay del personal "mínimo" en los parques, que no se está ajustando a las evaluaciones de riesgo que actualmente tiene el colectivo de bomberos.

Además de hacerse de forma "sistemática", también "se están obviando" unos requerimientos que hay por parte de la Inspección de Trabajo para que sea una realidad dentro de los parques de bomberos el personal mínimo "necesario e imprescindible", lo cual supone un "riesgo" tanto para el colectivo como la para la ciudadanía, dado que si tienen que actuar en un accidente de tráfico o un incendio de vivienda con solo dos bomberos "supone un riesgo" o llevan una serie de materiales que no están preparados para trabajar con dos efectivos.

Esa evaluación de riesgo exige un mínimo de cinco bomberos, ha detallado, para referirse a que, a raíz de un requerimiento de la Inspección de Trabajo a la administración en aras de que cubriera ese personal mínimo, la segunda creó un protocolo de movilización que es "totalmente fantasma" en la práctica, con los parques rurales agrupados por los que dos de diferentes localidades cuentan con una única unidad administrativa y en uno hay dos y en otro tres bomberos.

Como ejemplo, ha citado Herrera del Duque y Castuera y que, si hay un siniestro, salen de ambos parques y hasta que no está conformada la unidad básica de intervención no se puede actuar. "Decidme a mí si realmente eso es efectivo y eficiente a la hora de llevar a cabo una emergencia", se ha preguntado.

DESPIDOS

Gustavo Viejo ha señalado por otro lado que, pese a la ola de calor y el alto riesgo de incendio, "ahora" se ha despedido a 32 nuevos compañeros, y ha recordado que, tras la última concentración celebrada el 31 de mayo, el gerente del CPEI, José Antonio Palanco, anunció que la plantilla de bomberos se reforzaría en próximos días con 77 efectivos más, entre 45 para la temporada alta de incendios de verano, y 32 nuevos bomberos funcionarios que firmarían la próxima semana.

Sin embargo, ha recalcado que "sigue mintiendo", que "no ha sido así" y, además, "se ha despedido a 32 compañeros", que suponen en torno al 15 por ciento de la plantilla, con lo que "todavía" están en una situación "mucho más precaria y alarmante".

Al mismo tiempo y a diferencia de los bomberos de la Diputación de Cáceres, ha remarcado que, a igualdad de jornada, los primeros tienen reconocidas una serie de funciones dentro de su complemento específico ya sea de peligrosidad, penosidad o esfuerzo físico, y en la pacense no, al hilo de lo cual piden que esa exposición que tienen a agentes cancerígenos y con la nueva asignación de funciones se les sea reconocida, junto con la peligrosidad que tiene un bombero, que, actualmente, tiene reconocida "la misma" que un conductor de la diputación.

Finalmente, ha avanzado que el viernes está prevista una convocatoria de una mesa de negociación, tras solicitarlo formalmente USO y UGT con diferentes puntos del orden del día, pero que "hasta el momento" no viene ninguno de los demandados, entre ellos y el que más les preocupa el cumplimiento de las evaluaciones de riesgo y las dotaciones mínimas en los parques. Sobre esto último, ha insistido en que creen que les va a dar una solución como profesionales y que tienen que luchar por una estructura "firme y con cohesión".

LA ZANAHORIA

Por su parte, Antonio Esteban Ortiz, secretario general de la sección sindical de USO en la Diputación de Badajoz, ha explicado respecto a las alusiones a zanahorias durante la protesta que es una práctica por la que el empresario o político la pone a la mitad del colectivo para intentar dividir.

"Divide y vencerás y eso es lo que se está pretendiendo y hoy, como se ha podido demostrar, no han caído nuestros compañeros y compañeras", ha ensalzado, para precisar que hacen "mucho" hincapié en la zanahoria porque es lo que hace "constantemente" la gerencia del CPEI, y que la misma pasa por ofrecer formación al personal de nuevo ingreso o comisiones de servicios, a tenor de las cuales ha puntualizado que, en la actualidad, cerca del 90 por ciento de todos los puestos de mando están en comisión de servicio, "cuando realmente deberían haber estado ocupados en propiedad".

Y es que, ha agregado, "lo que le interesa a la gerencia es tener a la gente agarrada, esos mandos agarrados, para que no puedan protestar y de esa forma tener controlado el servicio".

Ante ello, ha exigido que se lleve a la mesa de negociación la provisión de bases de sargento, de jefe de parque o de cabo para tener una estructura de mando "fuerte", y "no en comisión de servicio que dependa de la gerencia, de si lo quito o no lo quito mañana porque me guste o no me guste su opinión".

Respecto a la dotación mínima de bomberos, ha exigido que el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, "no se ponga de perfil", algo que está haciendo porque "no está abordando este problema" y lo "único" que quieren es que "se siente a la mesa de negociación, que aborde este problema".

"¿Qué teme Miguel Ángel Gallardo por llevar el punto de cuál va a ser la postura de la administración respecto al protocolo de movilización? Se está incumpliendo sistemáticamente, nos están llevando a un matadero, esto es la crónica de una muerte anunciada", ha dicho.

Desde SIP no han querido hacer declaraciones a los medios y, por último, Gustavo Viejo ha avanzado que no descartan la convocatoria de huelga para agosto o septiembre, si continúan como en la actualidad, dado que tienen que "seguir ejerciendo presión porque esta situación es insostenible, es intolerable para el colectivo" y tienen que "seguir en la lucha y trabajando por unas condiciones justas y dignas y por el cumplimiento de la normativa y de la propia ley".