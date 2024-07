El plazo de pago del IBI urbano y rústico finaliza el 31 de julio en toda la provincia

Los titulares de bienes inmuebles de toda la provincia de Badajoz, tanto urbanos como rústicos, podrán pagar en periodo voluntario el recibo anual del IBI hasta el próximo miércoles 31 de julio, que será el último día para ello, con la excepción del municipio de Badajoz capital.

En concreto, los pagos de los recibos que tengan en su poder los ciudadanos pueden hacerse en las entidades bancarias colaboradoras, a través de la web del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz (OAR) -https://oar.dip-badajoz.es-, mediante tarjeta también en dicha página -https://oar.dip-badajoz.es/paginas/pago-con-tarjeta- o bien a través del sistema de pago Bizum.

Igualmente, quienes dispongan de medios electrónicos (certificado digital o Cl@ve) pueden hacerlo a través de la Oficina Virtual del OAR (https://oarvirtual.dip-badajoz.es/ciudadanos), y de las aplicaciones móviles para iOS y Android (buscando 'OAR Badajoz' en las tiendas oficiales), para la consulta, descarga y pago de recibos.

El OAR ha enviado, al inicio del periodo de pago a los domicilios de los contribuyentes que no tienen domiciliado el pago del impuesto, las comunicaciones con las correspondientes cartas de pago, recordando la obligación del abono en dichas fechas.

En este punto, a través de una nota de prensa, la Diputación de Badajoz ha señalado que es importante indicar que estas comunicaciones se envían como un servicio adicional, aunque no están previstas por la ley, por lo que el hecho de no recibir dichas cartas no eximirá al contribuyente de su obligación de pago.

En caso de no haber recibido dichas comunicaciones, y siempre antes de la finalización de periodo de pago establecido, pueden solicitarlas por múltiples vías, ya sea en la Oficina Virtual del OAR (https://oarvirtual.dip-badajoz.es/ciudadanos) y las aplicaciones móviles para iOS y Android 'OAR Badajoz', para las personas que cuenten con identificación digital; contactando con el Centro de Atención Telefónica (CAT) en el número 924210700; en la Oficina Comarcal del OAR más próxima o en el ayuntamiento de su localidad.