Las termas romanas de Alange protagonizan el cupón de la ONCE del próximo 12 de septiembre

Las termas romanas de Alange (Badajoz) serán las protagonistas del cupón de la ONCE del próximo jueves, 12 de septiembre.



Así pues, un total de cinco millones de cupones difundirán este complejo termal romano, según han puesto de manifiesto durante la presentación de la cuestión el delegado de la ONCE, Fernando Iglesias, y el director del Balneario de Alange, Fernando Fernández-Chiralt, acompañados por la alcaldesa de la localidad, María Julia Gutiérrez Dios, y otros miembros de la corporación municipal.



En concreto, las Termas de Alange, ubicadas en el municipio del mismo nombre, datan de la época romana. No se conoce con exactitud la fecha de su construcción, pero los hallazgos documentan su existencia en el siglo III d.C, tal y como recuerda en una nota de prensa la ONCE.



A lo largo de la historia, se ha acudido a Alange por las cualidades curativas de sus aguas medicinales, con elevado contenido en radón, produce mejoras en afecciones nerviosas, artrosis, reumatismo y en algunas del aparato respiratorio.



El agua del manantial se origina en capas muy profundas de la tierra, enriqueciéndose en su ascenso de energía alfa (radón 222 y 226) y minerales como el litio, carbonatos y bicarbonatos de sodio, magnesio y calcio.



Se conservan dos termas circulares, que se encuentran dentro de un edificio que mide unos 33 metros de largo por 16 metros de ancho, techadas en forma de cúpula. La construcción romana es de un edificio rectangular en el que se encuentran dos cámaras idénticas circulares, de casi 11 metros de diámetro y 14 de altura, en el centro se encuentran dos piscinas circulares con gradas, para facilitar el acceso de los bañistas, a las que se accede por una inclinada escalera de piedra.



Cabe recordar que las Termas Romanas fueron declaradas Monumento Nacional en los años 30 y Patrimonio de la Humanidad en 1993.