PSOE pide al alcalde Badajoz que retire piedra sobre sí mismo en estatua Carolina Coronado

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido al alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, que retire la piedra dedicada a él mismo y al concejal de Patrimonio Histórico, Rubén Galea, situada a los pies del conjunto escultórico de Carolina Coronado, en el Parque de Castelar pues, es "una vergüenza" y no tendrían "ni que pedirlo".

Al mismo tiempo, han sostenido en nota de prensa que la piedra tallada es "un ejemplo de vanidad de vanidades y todo vanidad", como identificó el Rey Salomón (965-928 a.C), además de "un ego mal gestionado que retrata el delirio del alcalde y de su concejal de Patrimonio Histórico por pasar a la historia".

La concejala socialista Silvia González ha señalado a este respecto que "es lamentable" que el alcalde y su concejal de Patrimonio "manden cincelar sus nombres junto a la estatua de Carolina Coronado con un afán de pasar a la posteridad", y que "esa piedra tallada sobra".

También considera que no es necesario grabar una piedra de una estatua que ya existía hace 69 años y lo que se ha hecho "simplemente y tarde" ha sido limpiarla, de modo que "eso no merece grabar en piedra los nombres del alcalde y de su concejal, pues es un delirio de grandeza, de ego absurdo, un puro desvarío". "Corríjanlo retirando esa dedicatoria a sí mismo y corran con los gastos. Todo lo que no sea eso les perseguirá por abuso de autoridad", ha expuesto.

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista ha coincidido con la apreciación de la Asociación Amigos de Badajoz, que indica que el concejal de Patrimonio Histórico nunca fue el impulsor de la iniciativa de rehabilitar y poner en valor la estatua de Carolina Coronado, sino el propio colectivo patrimonialista, que se reunió con concejales y aportó informes históricos.

"Qué frágil es la memoria del edil y, por el contrario, qué grande es su ambición por la notoriedad injustificada, tanto que llega a arrastrar al alcalde a unas prácticas que disgustan a la ciudadanía", han trasladado desde el PSOE, que insistirá "todo lo necesario" hasta que la piedra del conjunto escultórico aparezca "limpia, sin nombres inmerecidos".