El aeropuerto de Badajoz gana un vuelo semanal más a Barcelona con el nuevo convenio

Ep.

El aeropuerto de Badajoz contará con un vuelo más a la semana a Barcelona a partir del próximo 28 de octubre, fecha en la que entra en vigor el nuevo convenio que regula la Obligación de Servicio Público (OSP), que mantiene la misma estructura tarifaria que en la actualidad.

En concreto, se trata de un convenio firmado por cuatro años que establece que el contrato que se licite por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tenga una duración de dos años, con una contraprestación al déficit que como máximo pueda alcanzar los 5,8 millones de euros por año, según fuentes de la Junta de Extremadura consultadas por Europa Press.

Además, este nuevo contrato contempla un vuelo semanal más a Barcelona desde Badajoz, pasando de 4 a 5 frecuencias semanales, lo que supone un incremento del 20 por ciento en una ruta que está experimentando una "fuerte demanda con ocupaciones medias que superan el 80 por ciento", señalan las mismas fuentes.

Este nuevo servicio se realizará los jueves de cada semana, con horario de salida desde Badajoz a las 16,00 horas y llegada a Barcelona a las 17,35 horas; mientras que cada jueves saldrá un vuelo de Barcelona a las 13,50 horas, para llegar a Badajoz a las 15,30 horas.

Además de esa nueva frecuencia, el resto de los vuelos a la capital catalana desde Badajoz serán los miércoles y viernes en el mismo horario, mientras que los domingos y lunes las salidas desde Badajoz serán a las 14,55 horas y 16,45 horas, respectivamente, mientras que esos mismos días desde Barcelona saldrá un vuelo hacia Badajoz a las 12,45 del domingo y a las 14,35 los lunes.

Asimismo, en el nuevo contrato operado por Air Nostrum en UTE con Melair que entrará en vigor a partir del 28 de octubre, la salida del vuelo de la tarde desde Madrid a Badajoz se retrasa 5 minutos (17,55 horas), por lo que el de Badajoz hacia Madrid de la tarde también se retrasa cinco minutos (19,45 horas).

Desde el Ejecutivo regional explican que este es el límite máximo permitido compatible con la hora de cierre del aeropuerto militar con terminal civil. Sin embargo, por ahora no ha sido posible adelantar también el vuelo de la mañana en esta ruta con Madrid debido a las obras que se están realizando en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que "no permite disponibilidad de slots 20 minutos antes", como es la intención de la Junta de Extremadura y Air Nostrum, que no renuncian a esta modificación "en los próximos meses".

Donde no habrá cambios es en la estructura tarifaria, que "sigue siendo la misma, con los mismos precios vigentes en la actualidad".

RÉCORD DE VIAJEROS

El aeropuerto de Badajoz tiene previsto finalizar el año con una cifra récord de viajeros que podrían alcanzar los 90.000 viajeros y más de 1.500 vuelos realizados, con unos datos de puntualidad superiores al 90 por ciento.

Además, la ocupación de los vuelos con Barcelona alcanzó en el año 2023 el 84 por ciento, mientras que las dos conexiones diarias de la ruta con Madrid promediaron una ocupación del 47 por ciento, cifras de ocupación que se vienen superando en este año 2024.