Expoenergea cita en Badajoz más de 60 expositores y 50 acciones sobre movilidad sostenible

La nueva edición de Expoenergea 2024 se celebra desde este miércoles y hasta el viernes 29 de noviembre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), donde congrega a más de 60 expositores, con alrededor de medio centenar de actividades y jornadas, y con confirmaciones crecientes de visitas programadas, que ya superan las 1.000, centrada en cuatro grandes bloques: movilidad sostenible, biocombustibles, almacenamiento energético y energía y territorio.

En la inauguración han estado presentes la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, junto al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el presidente del Clúster de la Energía, Vicente Sánchez; o el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha destacado que, al celebrarse en Ifeba, le otorga a la feria un carácter transfronterizo y que la ciudad se ha convertido en referente en proyectos de movilidad sostenible y eficiencia energética, "con una ventaja competitiva en relación con otros territorios". En este punto, ha destacado el protagonismo del sector empresarial en este proceso de transformación.

A su vez, Vicente Sánchez ha incidido en que esta séptima edición la han concebido "no solo como el encuentro profesional de referencia a nivel autonómico", sino "como un escaparate formidable para visibilizar y dejar patente el peso que Extremadura tiene en el ámbito energético a nivel nacional, tanto por producción, como por el desarrollo de proyectos de energías limpias y sostenibles".

La sesión de la mañana de esta primera jornada se ha completado con la entrega de los Premios Expoenergea, que en esta ocasión han recaído en el caso de la Empresa del Año en Pretensados Durán; Trayectoria Empresarial a Grupo Emececuadrado; Premio Especial del Jurado a Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz; y en la categoría institucional al Ayuntamiento de Badajoz, según indica en una nota de prensa la organización de este evento.

La ponencia inaugural ha corrido a cargo de Fernando Valladares, uno de los más reputados científicos españoles en biodiversidad y cambio climático y también se ha celebrado una mesa de trabajo y debate sobre el potencial del hidrógeno verde, como una tecnología de atracción de inversiones e iniciativas punteras, y en la que se ha puesto de relieve el papel de liderazgo que ha de jugar Extremadura a este respecto.

El evento está organizado por el Clúster de la Energía de Extremadura y la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), y cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Badajoz, las diputaciones de Badajoz y Cáceres, Extremadura Avante, Red Eléctrica, Grupo Emececuadrado, Seis Solar y DH2 Energy.

PONENCIA INAUGURAL

En declaraciones a los medios sobre el contenido de su ponencia, Fernando Valladares ha explicado que el mensaje que ha querido trasladar en la misma se podría resumir con una frase que en ciencia lleva muchas décadas, como es que "cualquier gran tecnología, cualquier gran desarrollo de la humanidad, tiene que llevar aparejado una gran responsabilidad".

"Sin esa responsabilidad, la tecnología puede generar efectos o consecuencias no buscadas, incluso no bien entendidas a tiempo, como está ocurriendo con la energía y el cambio climático, la energía y el agua, la energía y recursos básicos para la humanidad", ha apuntado, junto con que los ciudadanos, el sector privado, los políticos o la sociedad tienen que "ser conscientes de la responsabilidad que conlleva un panel fotovoltaico, una central nuclear, un combustible fósil".

En este sentido, ha planteado que se use "en la medida en la que haga falta y no más" dadas sus consecuencias ambientales, sanitarias o sociales. Mientras y sobre el cambio climático y hasta qué punto ha influido en lo que ha pasado con la DANA especialmente en Valencia, ha recordado que una DANA o una gota fría es un evento natural en el litoral mediterráneo y han ocurrido durante miles de años, pero que "la intensidad de muchos eventos extremos", como son lluvias torrenciales, "auténticos diluvios", se ve "amplificada" por el cambio climático.

"Muchos podrán decir, ¿cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, no se puede reproducir lo que ocurre, lo que ya está ocurriendo, tanto esos eventos extremos como la propia temperatura de la atmósfera, la temperatura de los mares, sin incorporar esa huella de calentamiento adicional producida por la quema de combustibles fósiles", ha continuado, junto con que "si no se mete eso en los cálculos, no hay modelo de la universidad que pueda reproducir lo que ya está ocurriendo".

Para Valladares, "eso es una prueba", como también se tienen mecanismos estadísticos a la hora de atribuir "eventos concretos" al cambio climático y cada vez hay más agencias que, "con más rapidez y con mucha solvencia estadística", dicen la probabilidad de que eso haya sido causado o hasta qué punto la magnitud de ese evento está influido por el cambio climático.

Sobre dicha probabilidad, ha matizado que "nunca es una certeza", porque "en cosas complicadas es muy raro tener certeza". Y es que, "precisamente al ser multifactorial", "se van acumulando incertidumbres". "No conoces exactamente ni siquiera el valor de las variables que puedes meter en tu modelo. Así que se tiene una alta confianza, que es como habla el IPCC y como hablamos los científicos, en que no hubiera caído tanta agua en esa DANA de Valencia si no hubiera sido por el cambio climático", ha expuesto, para concretar que se estima que "como mínimo ha caído el doble de lo que hubiera caído si no hubiera estado el cambio climático de fondo".

Lo que ha ocurrido después, "a nivel de catástrofe", "no ha sido solo agua", ante lo que se ha referido a dónde ha caído o cómo se han encontrado los cauces o las llanuras de inundación, de manera que "eso ha convertido un desastre muy difícil de evitar en ese momento en una catástrofe; por las decisiones que se tomaron también en su día, que fueron pocas y tarde, y por una serie de cosas que amplificaron".

"Eso es la lección que tenemos que aprender a más corto plazo, aprender por lo menos a reaccionar más y mejor ante cosas que ya están aquí", ha concluido.