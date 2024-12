La Fiscal de Badajoz pide revocación del auto imputación a David Sánchez y a Gallardo

Ep

La fiscal de Badajoz, Begoña García Boró, ha pedido al revocación del auto de imputación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, así como del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y las otras siete personas investigadas en este proceso.



En un escrito de fecha 2 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal Begoña García justifica esta petición aseverando que "no hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados", algo que considera "esencial para su defensa", añadiendo que "esa omisión" debe ser, a su juicio, "resuelta con anterioridad al despliegue de declaraciones", previstas para el 9 de enero, en el caso de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.



Considera la fiscal que el razonamiento jurídico tercero del Auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, se limita a acordar estas declaraciones de investigados para "garantizar la plena efectividad del derecho de defensa y evitar que puedan producirse contra los mismos, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión", según recoge.



Sin embargo, la fiscal considera que esta resolución judicial "no realiza ninguna exposición de los indicios existentes contra cada una de las personas a las que se pretender tomar declaración como investigados", y "ni siquiera se indica los concretos delitos por los que se investiga a cada uno de ellos".



Así, califica que "genérica referencia" la que se realiza a "los delitos contra la Administración Pública investigados", lo que según la fiscal, "no puede colmar satisfactoriamente el derecho de defensa".



Por todo ello, la fiscal Begoña García pide en su escrito "la revocación del Auto que se recurre en el sentido de determinar los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados", concluye.