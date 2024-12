PSOE Badajoz pide cese del concejal de Cultura por su "deficiente" gestión

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido el cese del concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, por su "deficiente" gestión" y tras haber gestionado "rematadamente mal" la apertura del curso de la Escuela de Artes y Oficios en su cambio de sede, o por "lograr" que todas las bibliotecas municipales estén cerradas "a la vez".

La concejala socialista, Silvia González, ha afirmado este martes en una rueda de prensa que en el PSOE están "alarmados" por el "mal momento" que pasa la Cultura que proyecta el Ayuntamiento de Badajoz, y "como poco sorprendidos de que sea así".

"Nadie tiene la culpa de nada. Ni de que siga cerrada la Escuela de Artes y Oficios, de que sigan cerradas todas las bibliotecas municipales de la ciudad y pedanías, de las casetas de abrir y cerrar en Santa María, o de una iluminación navideña pobretona", ha señalado, para remarcar que por todo ello piden "por el bien de la ciudad" el cese del concejal de Cultura.

Sobre esto último, ha matizado que lo hacen "por el bien de la ciudad y no político", porque a los socialistas les "interesa que siga equivocándose". No obstante, "no puede ser que lo pague la gente de esta ciudad" y por eso piden su cese o el cambio de delegaciones, ha agregado, para remarcar que "algo tiene que pasar".

Para el PSOE, es "inadmisible" que no haya comenzado el curso en la Escuela de Artes y Oficios 'Adelardo Covarsí' e "inaceptable" que sus 272 alumnos no hayan podido comenzarlo y su apertura se demore varios meses más, ante lo que los socialistas critican que nadie asuma la responsabilidad de lo que ocurre y aseguran que los albañiles volverán a entrar en el antiguo colegio de San Pedro de Alcántara, a pesar de estar terminada la obra.

Así, han puesto "el grito en el cielo" por estar realizando en diciembre el proceso de mudanza, nuevo mobiliario, contratación de servicios y limpieza, entre otros, sobre lo que Silvia González ha considerado "una irresponsabilidad y falta de respeto que la Escuela esté sine die para su apertura" y que aunque "aseguran ahora que abrirá en el segundo trimestre" los socialistas tienen dudas y reclaman al ayuntamiento que dé "todas las facilidades posibles al alumnado en reservas, matrículas y demás, pues en todo este proceso son los grandes perjudicados".

El Grupo Socialista ha tachado asimismo de "negativo" que nadie se haya puesto al frente de este proyecto para hacer una transición "eficaz y profesional de un edificio a otro". "Ha habido una falta de dedicación, de trabajo e interés desde el ayuntamiento por cumplir los plazos y lograr que los alumnos tuvieran clase a inicio de curso. Y peor, necesitarán cuatro meses más", ha señalado.

Así, los socialistas en el consistorio han subrayado en nota de prensa que ven "difícil de creer esta inoperancia" y que el "único responsable" es el concejal de Cultura y debe asumir responsabilidades. Por todo ello, pedirán además una comisión extraordinaria "que aclare qué ocurre".

BIBLIOTECAS Y LUCES DE NAVIDAD

Silvia González se ha quejado también de que todas las bibliotecas municipales estén cerradas en la ciudad y que tras el cierre de la Biblioteca Pública Municipal de Santa Ana, "adelantado por el PSOE", se han cerrado las de los barrios y pedanías y en concreto las de Pardaleras, Llera, San Fernando, San Roque, Antonio Domínguez y Cerro de Reyes o las agencias de lectura de Alvarado, Balboa, Novelda, Sagrajas y Valdebótoa.

A este respecto, al Grupo Socialista no les consta "un precedente similar de otra ciudad que haya cerrado todas sus bibliotecas a la vez", a la par que ha sostenido que "no hubiera ocurrido nada si se hubiera anticipado la licitación, porque el que las empresas presentaran alegaciones y reclamaciones, bien al pliego de condiciones o al proceso, era muy previsible".

"Ya hay antecedente para este caso en una anterior renovación. Con privatizar y con personal eventual, el PP lo tenía resuelto. Aquí no había plan B. ¿De esto tampoco nadie se hace responsable?", se pregunta González.

Por último, el PSOE ha lamentado que, a los tres días de encender el alumbrado navideño, se cerraran todas las casetas de Navidad que por primera vez se han situado en la plaza de Santa María. "Una decisión que evidencia una mala planificación a pesar ser una de las principales 'novedades' del programa de estas navidades", ante la que ve que "si esto ha ocurrido es porque no ha habido el suficiente flujo de personas hacia este punto de la ciudad, de lo contrario, no se habrían cerrado".

Además, la concejala socialista ha criticado que la iluminación navideña "no ha llegado más allá de tres calles y tres plazas del Casco Antiguo" y que no entiende esta iluminación decorativa "por fases" en la zona histórica de Badajoz, un hecho que "desconcierta" a vecinos y comerciantes. También ha manifestado que percibe que la iluminación en general de Navidad es "más pobretona" que otros años.