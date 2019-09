Calle Alzapiernas Cáceres se abre el viernes al tránsito sin inauguración oficial de obras

Ep.

La calle Alzapiernas de Cáceres, cuyas obras de instalación de una escalera mecánica han durado nueve meses, se abre este viernes al tránsito de peatones sin inauguración oficial por parte del equipo de Gobierno que no comparte el proyecto, impulsado por el anterior Ejecutivo.

El alcalde Luis Salaya ha insistido en que "no hay nada que celebrar" porque es un proyecto que "no aporta nada" y "es negativo" pero "había que terminarlo por el bien de los empresarios de la zona".

"En este caso, sobran las inauguraciones", ha zanjado. Respecto a las ayudas económicas que se habían anunciado para compensar las pérdidas de los negocios de la zona, Salaya ha confirmado que "no hay una herramienta legal" para afrontar este asunto, según el informe que han emitido los servicios técnicos del ayuntamiento.

"No podemos hacerlo, no por falta de ganas sino porque no sería legal", ha sentenciado el primer edil, que ha indicado, no obstante, que se valorará la legalidad de las propuestas que se hagan, como una posible exención de tasas municipales para los negocios que han sufrido pérdidas por las obras.

Lo que sí se hará es "incentivar actividades en esta zonas" e intentar que se recupere la normalidad en el entorno para ir compensando las pérdidas, ha concluido el alcalde en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el presidente de la Agrupación de Empresas Innovadoras de Movilidad Eléctrica de Extremadura (CarEx).