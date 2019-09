Condenado a un año de prisión por amenazar a una médico en un hospital de Cáceres

Ep.



El Juzgado de lo Penal nº2 de Cáceres ha condenado a un hombre a un año de prisión por un delito de atentado a funcionario público sanitario, al considerarlo autor responsable de proferir amenazas contra una médico psiquiatra del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres.



La sentencia, que está fechada el 24 de junio, es firme y no se puede recurrir, prohíbe asimismo al condenado aproximarse a menos de 50 metros de la víctima, así como de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que se encuentre durante tres años, así como tampoco podrá comunicarse con esta persona directamente por cualquier medio.



Igualmente, en concepto de responsabilidad civil, ha sido condenado a pagar 100 euros por los daños morales causados a la víctima, así como le impone el pago de las costas del procedimiento y le inhabilita al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.



El condenado acudió al servicio de urgencia del Hospital Nuestra Señora de la Montaña y, después de que la médico de guardia de psiquiatría no lo ingresara, la "increpó e insultó" en el recinto del hospital alegando que no había querido hablar con él.



El acusado fue desalojado por parte del personal de seguridad, unos hechos que, según relata la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ya se habían repetido en más ocasiones, especialmente en la calle.



Días después, el 28 de agosto de 2018, en la cafetería del hospital se encontraron nuevamente la médico y el paciente, y más tarde en la puerta del hospital, donde el acusado llamó "sinvergüenza" a la facultativa "vociferando de manera alterada".



La víctima trató de rodear al acusado, pero al entrar en el Hospital "con ánimo de amedrentarla y menoscabando el principio de autoridad le manifestó: vete de aquí sinvergüenza, un día te va a pasar algo, la voy a liar muy gorda", motivo por el que estuvo detenido y posteriormente puesto en libertad el mismo día.

Días después, el 4 de septiembre, se dictó un auto por el que se prohibía al acusado acercarse a la víctima a menos de 50 metros.