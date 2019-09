Gobierno Cáceres prepara Presupuestos para 2020 y anuncia que no habrá bajada de impuestos

Ep.



El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres está preparando el borrador de los Presupuestos Municipales para 2020 en que recogerá las líneas de inversión y el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones, según ha dicho el portavoz municipal, Andrés Licerán, que ha avanzado que no habrá bajada de impuestos porque las arcas municipales necesitan ingresos para realizar inversiones.



Así, el Gobierno mantendrá su línea de "no bajar ni subir impuestos", ya que, a su juicio, el ayuntamiento necesita ingresos para poder llevar a cabo políticas sociales, infraestructuras y realizar proyectos "integradores y de accesibilidad", ha dicho el portavoz municipal. "Para hacer inversiones hay que tener ingresos", ha subrayado.



En este sentido ha recordado la rebaja que el PP y Ciudadanos (Cs) pactaron la anterior legislatura con la bajada del IBI lo que supuso una merma de dos millones de euros en las arcas municipales. "Nosotros no vamos a tocar la política fiscal", ha sentenciado.



Licerán ha confirmado que, una vez esté redactado el borrador, se iniciará una ronda de contactos con los grupos políticos para "pactar" las cuentas, ya que la minoría del gobierno le obliga a concretar apoyos para sacar las cuentas adelante.



"Nos sentaremos con todos los grupos y la idea es llegar a un acuerdo con cada uno de ellos o con todos y ese presupuesto tiene que ser el inicio de la revitalizción de la ciudad y veremos quien ha venido a sumar o a lastrar la ciudad", ha incidido el portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



No obstante, ha recordado que el Ejecutivo buscará el consenso a través de la negociación y se incorporarán proyectos de otras agrupaciones para llegar a acuerdos con el objetivo de sumar apoyos.



Uno de esos proyectos podría ser la 'Ciudad de los niños' que ha planteado Ciudadanos (Cs) para construir en el Parque del Príncipe. "No descartamos ninguna propuesta pero vamos a estudiarla, se valorará y veremos si es factible incluirla en los presupuestos", ha resaltado, al tiempo que recuerda que se está "en tiempo y forma" para sacar los presupuestos adelante y que puedan ejecutarse a principios del próximo año.