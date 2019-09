La Junta invertirá 3,5 millones en reforma integral del centro sociosanitario de Plasencia

Ep

La Junta de Extremadura tiene previsto invertir en torno a 3,5 millones de euros en una renovación integral del Centro Sociosanitario de Plasencia, según ha anunciado el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Vicente Valle, este jueves en la Asamblea de Extremadura durante el debate de una propuesta de impulso sobre el estado en el que se encuentran las actuales instalaciones presentada por el Grupo Popular.



Una propuesta que ha sido aprobada por unanimidad, y en la que el parlamentario socialista ha anunciado en su intervención que en un plazo inferior a 50 días se publicará el concurso de redacción del proyecto, el cual tendrá un presupuesto de licitación de aproximadamente 265.000 euros, si bien no ha dado plazos para la ejecución de la obra.



En concreto, la propuesta del PP insta a la Junta de Extremaduraa adoptar las medidas necesarias para solucionar todos los problemas existentes en el centro sociosanitario de Plasencia, con el fin de mejorar la calidad de vida y la seguridad de los enfermos, y de mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores.



En su defensa, la diputada Consuelo Rodríguez Píriz ha criticado el "abandono" al que se ha visto sometido el centro en estos últimos cuatro años, y en este sentido ha celebrado como una buena noticia que la anterior gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Consolación Serrano, haya sido "por fin cesada".



En su intervención, ha asegurado que el centro "se está muriendo, enfermo por unas instalaciones decimonónicas, con unos trabajadores quemados, asustados, y que están en pie de guerra" por sus condiciones laborales.



Así, la diputada del PP ha puesto en duda que el nuevo edificio para largas estancias comprometido por la Junta sea una realidad, ya que el Ejecutivo regional no ha ejecutado el presupuesto previsto para la pasada legislatura.



Como muestra del estado de las instalaciones, ha recordado el episodio del pasado mes de junio en el que un interno quemó un colchó, provocando la evacuación de casi 100 pacientes, y cuyas habitaciones "no se han arreglado hasta que los trabajadores no se han manifestado".



SIN AIRE ACONDICIONADO Y DETECTORES DE HUMO



"No es digno que un centro se encuentre en estas condiciones", ha señalado Píriz, quien sostiene que no hay aire acondicionado, ni detectores de humo y que solo funciona uno de los tres ascensores del edificio, que además cuenta con un equipamiento "obsoleto". Una situación que se repite, asegura, en el otro centro de estas características de la región, el de Mérida, que está "igual o peor".



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha compartido con la diputada 'popular' que el centro "arrastra una falta de inversiones, de personal y de atención de muchos años", de tal forma que trasladado parte de la responsabilidad de la situación al PP, que gobernó entre los años 2011 y 2015.



Además de las deficiencias expuestas por Rodríguez Píriz, ha añadido que el centro carece de protocolos de evacuación o que nunca se ha realizado un simulacro de incendios, que falta material o que las instalaciones se encuentran en mal estado.



Por ello, ha propuesto al resto de la cámara que una delegación parlamentaria de todos los partidos, y junto al consejero del ramo, José María Vergeles, visiten el centro para conocer de primera mano la situación, un planteamiento que la propia diputada del PP ha rechazado porque no quiere ser "cómplice" de una visita que lo que persigue es "hacerse una foto" en el centro.



PARCHES EN EL CENTRO



A su vez, la diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, María Encarnación Martín Andrada, ha señalado que el centro placentino sufre una situación a la que se ha llegado por culpa de la gestión socialista, que se ha dedicado a "parchear", pero de la que también ha responsabilizado al PP, que se limitó, ha dicho, a prometer un nuevo centro poco antes de las elecciones.



Asimismo, ha instado a la Junta a ejecutar las medida contempladas en el III Plan de Salud Mental, al tiempo que ha recordado que el segundo se ha incumplido en un 77 por ciento, dando como resultado que el centro siga igual que se encontraba en el año 2008.



Finalmente, el diputado socialista Vicente Valle, quien ha defendido la gestión de Consolación Serrano, como así han "reconocido" los ciudadanos otorgando a los socialistas una mayoría absoluta, ha criticado que la propuesta del PP no refleje los recortes aprobados por el Gobierno de Rajoy en 2012, o que el Estado no asuma su correspondiente 50% del gasto en materia de dependencia.



Asimismo, ha señalado que el gobierno de José Antonio Monago fue "el brazo ejecutor" de los recortes en la comunidad autónoma, durante un mandato en el que "desmontaron las estructuras administrativas del Sepad".



El diputado socialista ha reconocido que es cierto que el centro sociosanitario de Plasencia es "muy antiguo" y que tiene instalaciones obsoletas, motivo por el que ha anunciado la próxima publicación del concurso para renovar las dependencias.



Finalmente, la diputada del PP ha agradecido el apoyo a la iniciativa de todos los grupos, y en especial de los socialistas, que según ha reconocido no se lo esperaba.



Además, ha defendido que durante su mandato se invirtieron en el centro una media de 140.000 euros, así como ha pedido que mientras se realiza la obra se atienda la situación actual de un centro en el que conviven 330 internos y 350 trabajadores a su cuidado.