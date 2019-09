Pizarro defiende su actuación "responsable" tras archivase su causa por caso Santa Bárbara

Ep

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha defendido que bajo su gobierno se ha actuado de manera responsable en el caso de las casas ilegales de Santa Bárbara, y ha achado el inicio de esta causa a una "trama personal y política".

De esta forma se ha pronunciado Fernando Pizarro, tras conocerse que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 ha archivado la causa abierta contra Pizarro por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación a las construcciones ilegales de Santa Bárbara.

Fernando Pizarro ha explicado que el auto de la juez viene motivado por el "informe del fiscal que pide el archivo de la causa por no encontrar, en ningún caso, indicios de delito" y no sólo eso, sino que dicho informe "nos da la razón no sólo de no haber cometido ningún delito, sino también en que hemos hecho las cosas bien".

Por ello Pizarro asegura que bajo su alcaldía "se ha actuado de una manera responsable", ya que se han "aumentando los técnicos y el personal de recursos humanos del departamento" de Urbanismo en un "difícil momento económico" para el ayuntamiento, sino que también "se ha actuado con diligencia abriendo expedientes en los que había sanciones, multas coercitivas" y se tramitaba "información puntual de muchas de estas causas generales a la fiscalía".

Todo ello se hacía a la vez que "se llevaban a efecto los procesos administrativos que el Ayuntamiento debía llevar obligatoriamente porque así lo dicta la ley", ha señalado el alcalde.

Así, Pizarro ha apuntado que "no hay mal que por bien no venga" y que lo que saca de positivo de los 18 meses de investigación es que se concluye judicialmente "que estamos trabajando bien", tras lo que ha avanzado que seguirán "trabajando con la misma rigurosidad con la que lo estamos haciendo hasta el momento".

PEDIR DAÑOS MORALES Y ECONÓMICOS

El alcalde placentino ha afirmado también que todavía no ha decidido si presentará alguna denuncia contra quién inició esta causa de prevaricación administrativa por "daños morales" así como económicos, ya que los abogados defensores los ha pagado él mismo.

En ese sentido, Pizarro ha achacado el inicio de la causa a una "trama personal y política que verdaderamente objetiva es el punto de vista judicial" contra él, ya que la denuncia inicial es presentada por "la cuñada del ex edil de Ciudadanos" en el Ayuntamiento de Plasencia, Juan Carlos Hernández, y por tanto, según Pizarro, inspirada por "la actual diputada de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados", Victoria Domínguez, a la que espera que "sea diputada por poco tiempo", ha dicho Pizarro.

En su intervención, Pizarro ha admitido que a nivel personal "no ha sido fácil" este proceso, "ni agradable" el ir a declarar al juzgado el pasado 1 de agosto de 2018, pero que la causa "no me ha quitado el sueño" ya que estaba seguro de haber actuado "correctamente".

Finalmente, ha agradecido el apoyo recibido durante estos 18 meses por los miembros de su partido, así como por los ciudadanos que revalidaban su apoyo a su gestión en las elecciones del pasado mes de mayo.