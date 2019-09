PP alerta de la situación "tercermundista" de la sanidad en Cáceres y culpa al PSOE

Ep

La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, han alertado de la situación "tercermundista" que vive la sanidad en la capital cacereña por la situación de "precariedad, de dejadez y abandono" a la que, a su juicio, la ha sumido la gestión del Gobierno regional del PSOE.

Según los datos aportados por Teniente, a día de hoy, hay más de 21.600 extremeños en lista de espera quirúrgica, de ellos, 7.341 pertenecen al Área de Salud de Cáceres y 4.292 al de Plasencia. Hay ocho áreas de salud en Extremadura y la de Cáceres acumula el 34% de pacientes que están esperando por una operación.

En Badajoz, hay 4.292 pacientes en lista de espera quirúrgica y en Mérida 1.427, por lo que Cáceres acumula más que estas dos áreas juntas.

En un solo año, entre junio de 2018 y junio de 2019, la lista de espera quirúrgica en Cáceres ha crecido en casi 2.000 pacientes y los tiempos de atención se han disparado en más de 20 días.

Mientras que los pacientes se operan en 40 días en Mérida, un cacereño espera 145 días, lo que significa, 105 días más. En definitiva, los cacereños esperan para ser operados unos 34 días más que la media regional.

Por ello, Teniente considera que "la discriminación que sufren los pacientes cacereños es evidente". Además, se ha incrementado en un 10% el número de empleados públicos y, sin embargo, un médico adjunto de urgencias en Cáceres tiene que hacer entre 260 y 280 horas al mes, "algo incomprensible" para la diputada, que ha mostrado sus dudas sobre que se vaya a llevar a cabo la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres.

Así, Teniente ha lamentado las palabras del Consejero de Sanidad, José María Vergeles, que en su comparecencia de ayer en la Asamblea de Extremadura dijo, respecto a la petición del PP de que Cáceres cuente con los mismos derechos en materia de sanidad, que eso "es provincianismo antiguo en el que no se puede caer".

Unas palabras que Teniente ha criticado al tiempo que insiste en pedir una "igualdad real" entre ambas provincias y que "tengan los mismos recursos y posibilidades".

INTERPELACIÓN EN EL PARLAMENTO Y MOCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

La diputada 'popular' ha dado a conocer que su grupo ha registrado una interpelación a la Junta en materia de infraestructuras sanitarias, en la que se abordará la situación del nuevo hospital en Cáceres, cuyo funcionamiento acumula queja de los usuarios y "está provocando más problemas aun en la sanidad en la capital cacereña" por la escasez de recursos humanos.

Por otro lado, el Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha lamentado que los cacereños "padezcan las peores situaciones en materia sanitaria de toda Extremadura", y ha enumerado las deficiencias que se han registrado desde hace unos meses en los hospitales como "inundaciones, plagas en los quirófanos, falta de personal y especialistas, caos en las urgencias y la apertura de un hospital que funciona a medio gas".

"No lo decimos nosotros, sino que así lo han manifestado los trabajadores de la sanidad en nuestra ciudad, o el anuncio del cierre del PAC un día y al día siguiente la rectificación", ha apuntado Mateos, que ha enumerado también la derivación de servicios como Cirugía Vascular y Angiología y la falta de previsión por no poner medidas que faciliten el relevo generacional en especialidades como Medicina del Trabajo, Medicina Legal, Análisis Clínicos, Cirugía General, Psiquiatría, Oftalmología, Cardiología, Ginecología, etc.

Para Mateos, todas estas denuncias ratifican que "Cáceres vuelve a ser la gran olvidada y discriminada en materia sanitaria". "Los cacereños no nos merecemos esto, pero tampoco se lo merecen todos los vecinos de la provincia de Cáceres que también ven cómo se merman sus recursos sanitarios en nuestra provincia", ha incidido.

Por todo ello, Mateos ha anunciado que desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cáceres se va a registrar una moción para que sea incluida en el siguiente pleno, para la 'Defensa y puesta en valor de la sanidad en la ciudad de Cáceres'. "Esperamos que sea apoyada por todos los grupos políticos, porque la sanidad no entiende de ideología ni de partidos", ha subrayado.

En esta moción, se va a instar a la Junta de Extremadura a que "restablezca los servicios sanitarios perdidos en la ciudad de Cáceres de manera inmediata, dotándolos de los recursos humanos y técnicos suficientes que garanticen la calidad del servicio de salud en la ciudad".

Además, se pedirá al SES a que de "manera inmediata" construya un nuevo Punto de Atención Continuada (PAC), "más moderno y con mejores servicios" que el que está actualmente situado en el Hospital Virgen de la Montaña.

Y, ha concluido que "Cáceres se merece una sanidad de calidad y no los anuncios constantes del gobierno socialista de cierres, traslados o falta de personal".