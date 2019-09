Almoharín espera la visita de unas 4.000 personas en la III Feria Agroalimentaria del Higo

Ep

La localidad cacereña de Almoharín, de unos 1.800 habitantes, espera duplicar su población en la III Feria Agroalimentaria del Higo, que se celebra los días 20 y 21 de septiembre y por la que se prevé que pasen unas 4.000 personas para conocer las bondades de este producto, que ha situado al municipio en el principal productor de Extremadura.



Así, en la campaña actual se espera recoger unos 750.000 kilos de higo, una cantidad inferior al millón que se recolectó el año pasado, debido a la falta de lluvias y a que la climatología no ha acompañado. De esta forma, las 300 hectáreas que se dedican a la plantación de higueras no son suficientes para satisfacer la demanda, que se queda en un 80% en España aunque cada año aumentan las exportaciones, principalmente a Europa, Estados Unidos y China.



La alcaldesa del municipio, Antonia Molina, ha presentado este martes esta cita junto a otros representantes municipales y responsables de la cooperativa 'Regadhigos', que da trabajo a más de 300 personas, y que organiza la producción y la comercialización del higo de Almoharín y la comarca.



El reto de este producto, cuyo consumo se remonta a la antigüedad, está ahora en la innovación y en la incorporación de tecnología a las plantaciones para luchar contra el principal enemigo de las cosechas, los pájaros que dañan los higos, o para que los productores puedan controlar a través del móvil la situación de las higueras y en qué momento necesitan cuidados.



Para difundir estas aportaciones tecnológicas pero sobre todo para dar a conocer las bondades de este fruto, rico en valores nutricionales y terapéuticos, se ha organizado esta Feria Agroalimentaria que contará el viernes con una jornada técnica en la que se entregará el premio 'Innova Ficus' a la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, por su labor de apoyo e impulso al sector del higo.



Después, el especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, José Miguel Jaraiz, hablará de las cualidades sanitarias del higo, mientras que la ingeniera agrónoma Cristina Lucini, disertará sobre la producción vegetal la calidad alimentaria.



Cuando concluyan las charlas, que se desarrollarán en el centro cívico, tendrá lugar una demostración en vivo de la Escuela Superior de Hostelería de Extremadura, que elaborarán unos platos a base de higos. La jornada se clausurará con una muestra de empaquetado tradicional y un taller artesanal de creación de higos en madera.



UNA QUINCENA DE STANDS



Ya el sábado, día 21, en en la zona conocida como El Auditorio, se instalarán unos 16 stands en una carpa en la que no solo se podrán degustar vinos, sino también otros productos de la zona como aceite de producción ecológica, entre otros. La feria abrirá sus puertas a las doce del mediodía y concluirá de madrugada.



La programación incluye un microteatro titulado 'Higos y relatos de antaño', un recorrido gastronómico por los puestos, un espectáculo musical a cargo del 'Dúo Salaito', y conciertos de tributos y Los Niños de los Ojos Rojos, para acabar con la actuación del dj 'Actualtrack', que comenzará a partir de las 23,00 horas..