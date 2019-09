Cáceres permitirá instalar ascensores en fachadas de edificios para mejorar accesibilidad

El Gobierno local aclara que la zona de Obispo Galarza es prioridad peatonal aunque no estén pintados los pasos de peatones



CÁCERES, 20 (EUROPA PRESS)



El Ayuntamiento de Cáceres va a regular a través de una ordenanza municipal la invasión temporal del suelo público para la instalación de mejoras en la accesibilidad en la edificación, es decir, que en aquellas viviendas en las que no se puede instalar un ascensor por falta de espacio en el interior del bloque, se podrá construir por el exterior de la fachada ocupando la vía pública.



Este es el caso de unos cuantos edificios del barrio de la Plaza de Toros, situado junto a la avenida de las Delicias, que se construyeron en 1959, hace 60 años, y que carecen de ascensor. Los vecinos, muchos de ellos de avanzada edad, habían solicitado la posibilidad de instalar un ascensor exterior, pero este asunto no se contemplaba en la regulación municipal por lo que no se había podido dar el permiso.



El portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, que se ha decidido regular este y otros asuntos que tienen que ver con la mejora de la accesibilidad a través de una ordenanza municipal, que se redactará en colaboración con la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEx).



Una vez se tenga el borrador, pasará por comisión y Pleno y también habrá un periodo de exposición pública para presentar alegaciones y mejorar el texto, antes de su aprobación definitiva y su entrada en vigor.



Licerán considera que "es una injusticia" lo que muchas personas viven al no poder salir de sus propias viviendas por falta de accesibilidad de sus edificios, la mayoría de ellos antiguos. "No había una solución técnica y hemos decidido que se pueda ocupar la vía pública para que se puedan instalar ascensores", ha indicado.



Hasta ahora la normativa municipal no lo permitía pero, una vez se regule, las comunidades de vecinos que se encuentren en esta situación podrán solicitar la ocupación de la vía para instalar el elevador, tal y como lo han demandado las asociaciones de personas con movilidad reducida.



ALZAPIERNAS Y OBISPO GALARZA



También en relación con la accesibilidad y la movilidad, el portavoz ha aclarado que la calle Parras, en el tramo comprendido entre la calle Sánchez Varona y la plaza de Obispo Galarza en la que se han instalado pasos elevados, es de prioridad peatonal, por lo que según el código de circulación los vehículos deben ceder el paso a los viandantes aunque los pasos de peatones no estén pintados en su forma tradicional.



El también concejal de Seguridad Ciudadana ha informado de que están surgiendo problemas porque "los vehículos creen que no hay pasos de peatones con el consiguiente riesgo de atropello que puede surgir". Sin embargo, existe una señalización vertical en toda la zona advirtiendo a los conductores de la prioridad de los peatones porque se considera una zona residencial.



De hecho, la confusión no es solo entre los conductores, sino que también los peatones dudan de su prioridad ya que, en la entrada al parking de Obispo Galarza algunos vecinos han colgado un cartel en un árbol en el que se puede leer: "Que no se enfade ningún político pero aquí antes había un paso de peatones".



Licerán insiste en que, aunque no esté expresamente indicado en el suelo con pintura blanca, hay una señalización vertical que advierte de que es un paso de peatones. Además, ha adelantado que esa plaza debe ser, en un futuro, una plataforma única pero ese proyecto se estudiará más adelante ya que acaba de concluir ahora su reforma.



Según ese proyecto de remodelación de la plaza, no estaba previsto pintar los pasos de peatones, algo que ahora no descarta el Gobierno cacereño ante las dudas que están surgiendo y "si sigue habiendo un problema", se pintarán.



En la misma zona, las escaleras mecánicas de la calle Alzapiernas ya han comenzado a funcionar, aunque los técnicos siguen haciendo pruebas sobre la conveniencia o no de que la dirección sea cambiante, de subida o bajada, según los flujos de viandantes.



Licerán ha explicado en su comparecencia que las escaleras están habilitadas con sensores para poder funcionar en los dos sentidos y se está cotejando esa posibilidad para comprobar "cómo funciona mejor" ya que, cuando se aglomere un gran número de personas en la parte superior, a lo mejor sería conveniente que la dirección fuera de bajada para evitar atascos en la zona alta de la calle.



En cualquier caso, ya se ha determinado que el mantenimiento de las escaleras correrá durante los primeros siete años a cargo de la empresa que las ha instalado, que se lo ha encomendado a Thyssen. El ayuntamiento por su parte, se encargará de instalar cámaras de seguridad para prevenir actos vandálicos.



TOMA POSESIÓN POLICÍA LOCAL



En su intervención, Licerán ha informado también de que el próximo día 27 de septiembre tomarán posesión los 12 nuevos agentes de la Policía Local que han entrado por el turno de movilidad. Será en un acto oficial en el consistorio a partir de las 16,30 horas.



"Estos agentes vienen a mejorar una plantilla que era corta y que dará un poco de oxígeno para conformar los servicios de la policía", ha indicado el edil.



Tras estos policías, se espera que a principios de año se puedan incorporar los 13 agentes que entrarán poro el turno de libre oposición. Solo queda realizar la prueba psicotécnica y, una vez conocidos los resultados, los que aprueben se formarán en la Academia de Seguridad Pública en un nuevo curso que comenzará a finales de septiembre.



Por otra parte, el ayuntamiento ha iniciado también el expediente de contratación para el suministro de luz y gas de todas las instalaciones de la ciudad por un importe de más de un millón de euros. El actual contrato cumplía ahora y se volverá a sacar a concurso.