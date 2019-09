Los municipios de Cáceres recibirán 3,3 millones para favorecer la transición ecológica

Ep.

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado destinar 3,35 millones de euros a municipios de la zona norte y este para financiar obras que lleven por objeto la reducción de emisiones de carbono, de cara a luchar contra el cambio climático y favorecer una transición ecológica en las localidades hacia mejores prácticas de consumo energético.



Ese dinero, que se invertirá a través del proyecto IDAE que desarrollan la diputación cacereña y la Junta de Extremadura, se destinará al cambio de luminarias públicas de bajo consumo, mejoras en la climatización de espacios municipales como polideportivos o despachos, etc.



Así lo ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, en la primera sesión plenaria de este nuevo curso político que ha estado presidida por el vicepresidente Carlos Carlos, ante la ausencia de la presidenta, Rosario Cordero, por motivos de salud.



Otras ayudas a municipios para la reparación y rehabilitación de infraestructuras locales, la adquisición de equipamiento destinado a mejorar la seguridad de los bomberos del Sepei por valor de 345.000 euros, o varias subvenciones a organizaciones, son otros de los puntos que han salido adelante en esta sesión plenaria en la que también ha habido que modificar la composición de las comisiones informativas ante la nueva situación del diputado no adscrito Alfredo Aguilera.



Entre los puntos del orden del día, se han aprobado obras de reparación en Carcaboso, Cabrero y Pizarro, entidad local menor del municipio de Campo Lugar por un importe total de 57.850 euros. Así, Carcaboso invertirá 7.850 euros en adecuar la red de abastecimiento, mientras que Cabrero actuará en el hundimiento de una vía con 24.000 euros y Pizarro mejoarrá la red de saneamiento por 26.000 euros.



En el apartado de subvenciones con carácter nominativo a favor de entidades locales y asociaciones, el pleno ha aprobado un total de 14.000 euros para gastos corrientes destinados a la XI Jornada de Puertas Abiertas de Villasviejas del Tamuja; la XX Feria Nacional de Perro en Ahigal; las III Jornadas del Cabrero en Cabezabellosa, y el XVIII Certamen de Pintura de la Asociación Cultural Zurbarán.



También se ha dado el visto bueno a 27.000 euros destinados a la asociación Mensajeros de la Paz para los gastos del Centro de Día de Moraleja en el que se atiende a mujeres víctimas de la violencia de género.



El pleno ha aprobado también un total de 72.000 euros para obras de infraestructuras, accesibilidad, alumbrado público, etc, en los municipios de Garrovillas de Alconétar, Madroñera, Serradilla y Villar de Plasencia. Cada una de estas localidades recibirá 18.000 euros.



AGENDA 2030



La sesión plenaria también ha estado marcada por la adhesión de la Diputación de Cáceres, a la Declaración al XXII Pleno de la FEMP en favor de la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



A través de dicha Declaración, la diputación reafirma su compromiso de "continuar trabajando en el fortalecimiento institucional, la sensibilización y las capacidades de nuestros miembros para la formulación y desarrollo de estrategias que permitan avanzar en el cumplimiento efectivo de los ODS".



En la Declaración también se recoge el convencimiento de que "la acción local es indispensable para la exitosa implementación de la Agenda 2030 y para lograr y legitimar el papel estratégico de los gobiernos locales en la planificación, ejecución y rendición de cuentas en el cumplimiento de los ODS como agentes aceleradores del desarrollo de la Agenda 20130"



El asunto ha entrado en el pleno por vía de urgencia y ha sido aprobado por unanimidad y leído por los portavoces del Grupo Socialista, Grupo Popular, y Ciudadanos.



PREGUNTAS DE LA OPOSICIÓN



Antes de la celebración del pleno, en declaraciones a los medios, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez, ha criticado la inacción de la diputación provincial ya que el orden del día del pleno recogía nuevas modificaciones presupuestarias, de manera que son ya 91 las realizadas en este ejercicio.



Además, respecto a la ejecución del presupuesto, el portavoz 'popular' ha criticado que "solo" se ha invertido el 22% de las partidas presupuestadas para este año. "Esto nos preocupa mucho porque el efecto inversor que tiene que tener la diputación está totalmente anulado", ha dicho.



El PP ha defendido también el recurso interpuesto por el grupo ante la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del pasado mes de julio en relación a los cargos directivos. Sánchez considera que la RPT "no está conforme al reglamento" y "se lo saltan para hacer y deshacer con cargos directivos para colocar a cargos socialistas".



"Vamos a defender que toda modificación de RPT debe estar bajo el marco de la ley y no bajo el marco de las prisas de colocar a los compañeros socialistas", ha dicho el portavoz que también ha preguntado por la intención que tiene la diputación respecto al futuro del edificio del Hospital Virgen de la Montaña, que ya está prácticamente vacío.



En este sentido, el PP ha pedido que se reactive el grupo de trabajo que se creó en la anterior legislatura para decidir "entre todos" el futuro que se le da a este edificio emblemático de la ciudad de Cáceres.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Antonio Bohigas, ha preguntado al equipo de Gobierno si se han cumplido las dos condiciones que puso Cs para aprobar los Presupuestos de 2019 y que pasaban por la construcción de los campos de fútbol en el complejo El Cuartillo y por el impulso de un Patronato Provincial de Tauromaquia.



"Si nos tendieron la mano para que todos nos sintiéramos incluidos en las políticas de diputación, creo que ahora es el momento de que demuestren que esa mano tendida vale para algo", ha concluido Bohigas.