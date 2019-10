Policía Local Cáceres patrullará a pie zonas comerciales y ocio para prevenir altercados

Ep

La Policía Local de Cáceres patrullará a pie las zonas comerciales y de ocio de la ciudad para prevenir altercados y problemas de ruido.

El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Seguridad Ciudadana, Andrés Licerán, ha recordado que la idea es hacer una policía "mucho más cercana" al ciudadano por lo que, en las zonas donde hay comercios y turistas, los agentes estará "a pie de calle" para prestar "un mejor servicio público.

De hecho, el próximo día 15 saldrá publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el nombramiento de seis policías locales más que se incorporarán al día siguiente a la Jefatura de Policía. Pertenecen al proceso de turno libre pero al ser ya agentes de la policía local en otros municipios no tienen que pasar por la academia como sí están ahora mismo siete de los 13 nuevos agentes que se incorporarán a la plantilla.

De esta forma, el día 16 la ciudad dispondrá de seis nuevos policías a los que se sumarán los siete que se encuentran ahora mismo recibiendo un curso en la Academia de Seguridad Pública hasta el 22 de diciembre. Cuando concluyan su formación pasarán a la realización de prácticas en la propia Jefatura de Cáceres y la toma de posesión definitiva será en enero.

Aún así, la plantilla de la Policía Local tiene que dotarse todavía de oficiales y subinspectores, cuyas plazas en estas categorías que ya estaban ofertadas, se sacarán en los próximos meses en función de la capacidad de la tasa de reposición con la que cuente el ayuntamiento. "Pero todavía no está tomada esa decisión", ha explicado Licerán en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



RED WIFI Y CABINAS DE TELEFÓNICA

Licerán ha explicado también que el pasado 19 de septiembre la ciudad ha solicitado la incorporación al proyecto 'Wifi for you' que se dota de fondos de la Unión Europea (UE), por un importe de 15.000 euros para habilitar wifi en los espacios públicos de la capital cacereña. En este sentido, Licerán ha recordado que en 2018 estas ayudas ya existían pero no se solicitaron desde el Gobierno anterior, mientras que otras localidades limítrofes sí lo hicieron.

"Nosotros lo hemos solicitado este año y esperamos tenerlo en funcionamiento lo antes posible", ha incidido el portavoz municipal, que ha criticado que se haya "abandonado" el sistema de conexión wifi en la Plaza Mayor iniciado en la anterior legislatura, por lo que ha mostrado su sorpresa por que el PP pida ahora una red wifi en la ciudad monumental.

También en relación con espacios públicos, la Junta de Gobierno ha conocido la modificación del decreto que regula las condiciones de acceso y no discriminación y utilización del transporte para personas con discapacidad, de manera que a partir de ahora, las personas que tengan trastornos diabéticos y epilépticos "podrán acceder acompañados de perros de apoyo tanto en edificios públicos como al transporte urbano".

Hasta ahora el acceso con perros guías a edificios públicos y transporte urbano estaba solo permitido para personas con discapacidad visual pero ahora se amplía esa posibilidad a estos dos colectivos.

La Junta de Gobierno de Cáceres también ha aprobado enviar un requerimiento a Telefónica para que "limpie, adecue o retire" de la vía pública una decena de cabinas situadas en el centro de la ciudad que se encuentran "en muy mal estado", ha incidido Licerán, ya que están llenas de panfletos y anuncios que afean la ciudad.