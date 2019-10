Vertidos del Hospital Cáceres está resueltos desde el 4 de octubre y "no revisten peligro"

Ep.

El problema de los vertidos del Hospital Universitario de Cáceres "están resuelto desde el 4 de octubre" y "no revisten peligro para la ciudadanía, en base al origen del vertido y a los contenidos" de estos.



Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre si la Junta de Extremadura "continúa sosteniendo que los vertidos residuales que se observan en las inmediaciones del Hospital Universitario de Cáceres no son peligrosos para la ciudadanía".



En la formulación de su pregunta, el diputado del PP Víctor del Moral ha lamentado la "soberbia" del consejero al preguntarle por este asunto, que salió "negando la mayor y diciendo que ya estaba todo solucionado", tras lo que ha asegurado que "los vertidos se siguen produciendo".



Para demostrarlo, Víctor del Moral ha mostrado en el pleno un bote con agua oscura que, según ha relatado, cogió este pasado martes "de uno de los charcos que se producen al lado del Hospital de esos vertidos", tras lo que ha lamentado la "ceguera selectiva" del consejero, que "donde ve agua minero-medicinal es agua pestilente que procede de unas instalaciones hospitalarias".



"Yo no sé si se atreve usted a afirmar que este agua procede de la lluvia, como ha dicho, o de las torres de refrigeración", ante lo que Del Moral ha lamentado que "se está usted riendo de los ciudadanos extremeños", cuando "es una tema muy serio".



Por todo ello, el diputado del PP le ha pedido que analice el agua de esos vertidos y presente públicamente un informe sobre el contenido de este agua, así como que "mande limpiar la zona" en la que se producen y que se asegure de que no vuelva a ocurrir.



NO TIENEN PELIGRO



Ante esta pregunta, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha reafirmado que "no hay ningún vertido ni radiológico, ni con peligro clínico o biológico", como el PP ha "querido deslizar" a través de "un bote de agua sucia que ha traído al hemiciclo".



Vergeles ha explicado que la Diputación de Cáceres les informó en verano de unos vertidos en esa zona, tras lo que miró el origen, que provenía del túnel de lavado de los platos de cocina, que "se conectaron de forma errónea en la construcción del hospital".



En ese sentido, el consejero ha señalado que el protocolo de la Junta de Extremadura "es muy estricto con los residuos y su gestión", por lo que ha señalado al diputado del PP que "no se preocupe, que no pasa nada".



Vergeles ha concluido dirigiéndose a Víctor del Moral asegurando que "lo que le duele no es el vertido, lo que le duele es que hemos abierto un hospital" que "está funcionando" y que al PP le "duele profundamente, esa es la realidad de los vertidos", ha concluido.