Análisis de vertidos en El Cuartillo en Cáceres confirman que "nunca fueron peligrosos"

Los análisis del vertido de aguas del Hospital Universitario de Cáceres en El Cuartillo han confirmado que los mismos "nunca fueron peligrosos".



Así pues, una vez tomadas las muestras del vertido y analizadas las mismas por un laboratorio acreditado desde el punto de vista medioambiental se ha descartado la presencia de metales pesados o peligrosos, así como cualquier origen de evacuaciones humanas.



En concreto, la presencia de grasas y restos de detergentes en el vertido concuerda con lo que ha sostenido el Servicio Extremeño de Salud (SES), que su procedencia era "del tren de lavado de la cocina", según ha recalcado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Asimismo, los análisis también confirman que los vertidos "no han supuesto ni supondrán riesgos para la salud humana" y, por parte del SES, también están descartadas "posibles filtraciones al agua de consumo humano".



"Dada la naturaleza del vertido no peligroso y biodegradable, se reconoce que en esa zona se han producido condiciones organolépticas no adecuadas como malos olores. Todas las actuaciones hechas tienen el fin de que la zona quede limpia y se acometerán las actuaciones de recuperación medioambiental que se recomienden", ha apuntado el Ejecutivo regional.



Finalmente, el SES ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres, el ayuntamiento cacereño y la Confederación Hidrográfica del Tajo.