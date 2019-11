Cáceres quiere subirse al tren del turismo espiritual con un gran complejo budista

Ep

La ciudad de Cáceres quiere coger el tren del turismo espiritual y de experiencias, que cada día tiene más adeptos en todo el mundo, por lo que opta a la construcción de un gran complejo budista que tendría un templo y residencia de monjes, entre otras infraestructuras.

El proyecto lo está impulsando la Fundación Lumbini Garden, que mantiene conversaciones con otras ciudades españolas para su futura ubicación.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha confirmado que se está "trabajando" desde hace meses en este proyecto que tiene mucho que ver con el cambio de paradigma en el turismo, en el que uno de cada ocho ciudadanos del mundo incluye en su entorno vital la meditación y el yoga, y "en ese llamado turismo espiritual que empieza a estar de moda ha surgido la posibilidad de acoger este templo budista".



Vara ha recordado que "se está valorando" y que Cáceres compite con otras ciudades que también lo quieren, por lo que el presidente extremeño insiste en que "se están haciendo las cosas con discreción" y manteniendo conversaciones pero "quedan reuniones y un camino hasta que haya una concreción del proyecto".



En cualquier caso, este complejo budista sí va en línea de esas "nuevas formas de turismo vinculadas a experiencias" que quiere impulsar Extremadura, y la de la meditación es una por la que mucha gente viaja y se desplaza por el mundo.

"Es una opción posible y positiva y ójala que pudiera algún día critalizar, porque es una inversión netamente privada y nosotros tenemos que crear el marco de negociaciones y, en su día, buscar la posible ubicación", ha recalcado.



Respecto al sitio exacto donde podría construirse este complejo budista y las dimensiones que tendría no se sabe "de momento" porque se están estudiando diferentes ubicaciones.

Para cerrar más flecos está prevista una visita de Vara y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, en los primeros meses del año a Nepal, donde se reunirán con el primer ministro nepalí y el alcalde de Lumbini, Manmohan Chaundary.



Según Vara, este templo se iba a instalar en Madrid donde ya se habían adelantado conversaciones pero, "con el cambio de Gobierno, el proyecto ha caído", recalcando que "hay otras ciudades interesadas en acogerlo".



Por eso, la decisión final será de la Fundación y las autoridades nepalíes que elegirán su ubicación y, aunque las comunicaciones en la región no pueden competir con las de otras comunidades por el momento, Vara ha recordado que "en un tiempo razonable", Extremadura tendrá un "buen tren", una autovía con Badajoz, y Cáceres está conectada por carretera con Madrid y Lisboa, en el término medio de los dos países ibéricos que cuentan con aeropuertos internacionales.



"Cáceres tiene las condiciones idóneas para que así sea y desde el primer momento se optó por esta ciudad porque, al ser la más relevante de la región en turismo cultural, encaja muy bien con esta idea", ha concluido el presidente autonómico.

CIUDAD LIMPIA Y TRANQUILA



En la misma línea, se ha pronunciado el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que ha destacado que la aportación de Cáceres sería su equidistancia entre Madrid y Lisboa y que la ciudad es "limpia, tranquila y libre de contaminación".



"Es una ciudad que encaja bien con un centro de meditación que potenciaría la multiculturalidad y que trabajaría la paz entre Europa y Asia", ha resaltado el alcalde que apunta como otra ventaja la tradición cacereña ligada a tres religiones diferentes (cristiana, árabe y judía), que en su día convivieron en la ciudad.



Salaya también ha insistido en que hay ciudades "muy importantes" interesadas en este proyecto, y por eso Cáceres ha llevado la negociación "con discreción" y pretendía esperar a que pasaran las elecciones para que se "rebajara la tensión política", ya que es "un proyecto muy importante para la ciudad en el que deberíamos estar implicados todos", ha dicho.



"Competimos con ciudades muy importantes pero estamos en muy buena posición", ha dicho el alcalde cacereño, porque los movimientos institucionales han sido "rápidos", ya que cuando se abrió esa ventana por parte de empresarios locales que apoyan el proyecto y contactaron con el presidente regional y con el propio alcalde, tanto la Junta como el Ayuntamiento comenzaron a trabajar en él.



Pero más allá de eso, el alcalde ha insistido en que el proyecto "está en una fase muy incipiente" y que continúan las conversaciones, tanto con los empresarios locales interesados en impulsarlo como con el propio alcalde de Lumbini y los representantes de la Fundación Lumbini Garden.



"Tenemos buenas posibilidades", ha recalcado Salaya, que insiste en que "queda un camino muy largo" por lo que "no" se quieren generar expectativas que, a lo mejor, no se pueden cumplir. Respecto a la ubicación, ha confirmado que "no hay nada decidido".



Para Salaya, este proyecto "marcaría un antes y un después en el desarrollo turístico de Cáceres" y económicamente sería "muy importante" porque traería aparejado otras cuestiones como la creación de empleo en la construcción del complejo budista, por ejemplo.



Así las cosas, el complejo budista podría contar con un templo, residencia para una veintena de monjes, un gran jardín y otras instalaciones destinadas a acoger a los amantes del yoga y la meditación. La inversión prevista rondaría los 25 millones de euros de capital privado y contaría con una gran estatua sentado del sabio Siddharta Gautama (Buda) que sería la más grande del mundo.