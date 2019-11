El Ayuntamiento de Cáceres modifica PGM para facilitar instalación plantas fotovoltaicas

Ep

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado la modificación del Plan General Municipal (PGM) para facilitar la instalación de plantas fotovoltaicas en el término municipal, dado el interés de varias empresas en ubicar en la capital cacereña varios huertos solares, como el proyecto previsto en el barrio de La Mejostilla, que podría salir adelante el año que viene con una inversión de unos 28 millones de euros y que generaría unos 240 empleos durante la fase de construcción.



La modificación del PGM, que se ha aprobado sin debate según el dictamen de la comisión, ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos políticos con representación municipal (PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y el concejal no adscrito).



Con este cambio del plan de urbanismo se eliminan las limitaciones de potencia para instalar este tipo de plantas en suelo no urbanizable de protección especial que no esté afectado por la Zona de Especial Protección de Aves (Zepa). También se regula la distancia entre estas instalaciones y el núcleo urbano, que no pueden estar a menos de 1,5 kilómetros de distancia.



Cabe recordar que en el ayuntamiento cacereño se está tramitando el proyecto de La Mejostilla, promovido por la empresa Alumbra, que contaría con una potencia de 40 megawatios (MW). Esta planta se ubicaría entre el Polígono Ganadero y el yacimiento de Cáceres El Viejo y, una vez construida daría trabajo a una decena de personas para tareas de vigilancia y mantenimiento de la planta.



Está previsto instalar unos 117.000 paneles solares, que generarán energía suficiente para abastecer a unos 20.000 hogares, y permitirá evitar la emisión a la atmósfera de unas 19.000 toneladas de CO2 cada año. Otro proyecto de energía renovable en marcha es el promovido por Green Capital Power, que Iberdrola quiere construir cerca de Malpartida de Cáceres, denominado Arenales, y que contaría con 28 MW de potencia.



El alcalde Luis Salaya ha explicado que la normativa estaba "caduca" y "autolimitaba" la instalación de estas plantas, por lo que se ha modificado esa limitación de 5 MW en 10 hectáreas, lo que "pone en mejor situación de salida a los proyectos afectados por esta limitación".



Ahora mismo, en el ayuntamiento hay registrados tres proyectos en suelo urbanizable que sumarían 150 MWs y que podrían "salir el año que viene", y hay "cinco o seis empresas más interesándose por distintos proyectos", ha confirmado el regidor en declaraciones a los medios al término del Pleno ordinario.



PLANES DE EMPLEO



La moción del Grupo Municipal Unidas Podemos (UP) sobre los planes de empleo ha salido adelante con el voto a favor de PSOE y los tres concejales no adscritos, mientras que Cs y PP se han abstenido. La moción insta al Ayuntamiento de Cáceres a que realice un plan estratégico de empleo temporal que permita optimizar el uso de estos planes de empleo en los servicios públicos.



Según ha defendido la portavoz de UP, Consuelo López, propone que solicite a la Junta que todos estos planes incrementen de "manera significativa" la subvención por puesto de trabajo, y la reconversión de un porcentaje de las partidas de subvención de empleo temporal en partidas de financiación plurianual de empleos estables.



Asimismo, la coalición de izquierdas quiere que el Ayuntamiento realice un plan estratégico de empleo temporal y que en la anualidad 2020 y consiguientes, "realice un esfuerzo presupuestario consecuente y suficiente para que estos trabajadores y trabajadoras tengan condiciones salariales dignas, así como ninguna discriminación salarial con respecto al personal de plantilla municipal".



Según ha indicado López, más de 300 personas cada año trabajan en el ayuntamiento con cargo sólo a los planes de experiencia y de empleo social. Por ello, ha criticado que algunos servicios públicos "esenciales", como la ayuda a domicilio a nuestros mayores, la atención educativa de ocio infantil, la dinamización sociocultural o la atención turística, se están desempeñándose fundamentalmente por trabajadores temporales.



López ha pedido que se cambie esta tendencia mediante una acción firme y expresa de esta corporación que ponga freno a esta situación y reclame acciones contundentes, especialmente a la Junta de Extremadura", concluye la moción.



La concejala del PSOE, María José Pulido, ha defendido el apoyo del equipo de Gobierno a esta moción porque su objetivo es "promover la creación de empleo de calidad que garantice una vida digna que ponga fin a la pobreza y a las desigualdades", ha dicho, al tiempo que ha defendido que desde el consistorio se trabaja en medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de los planes de empleo.



Desde las filas del PP, el concejal Domingo Expósito, ha asegurado que los ayuntamientos deben ser meros "colaboradores" de estos planes de empleo porque no tienen competencia en esta materia y, sin embargo, los planes de empleos descargan sobre los municipios la responsabilidad de las contrataciones.



Por su parte, la concejala de Cs, Raquel Preciados, que se ha estrenado como portavoz de su grupo en el debate de esta moción, ha criticado las políticas "erróneas" de las administraciones en política de empleo porque, según ha dicho, "los recursos públicos se gestionan de forma equivocada y poco eficiente", por lo que ha abogado por impulsar las ayudas a las empresas que crean puestos de trabajo en lugar de subvencionar el empleo público.



CENTRO DE ARTESANÍA



La que sí ha merecido la unanimidad de todos los concejales es la moción presentada por el Grupo Municipal del PP en la que se pide la creación de un Centro de Innovación para la Artesanía que, según los 'populares' podría instalarse en el edificio El Madruelo, aunque se deja la puerta abierta a estudiar otras ubicaciones.



Todos los grupos políticos han coincidido en la necesidad de mantener e impulsar este sector por lo que consideran importante la creación de un centro de estas características que tendría como misión, entre otras, las de crear debates sobre el futuro de la artesanía, investigar sobre nuevos materiales y técnicas de producción, la sostenibilidad de procesos productivos, trabajos de análisis de mercado, además de albergar un centro de documentación y archivo en materia de artesanía.



EMERGENCIA CLIMÁTICA Y VIOLENCIA DE GÉNERO



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado también una moción conjunta con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, que se conmemora el lunes 25, y en la que se condena esta lacra social y se piden más medios para luchar contra ella y atender a las víctimas.



Además, el consistorio cacereño también se ha adherido este jueves a la Declaración de Emergencia Climática con lo que se compromete a llevar a cabo medidas "efectivas y urgentes" para luchar contra el cambio climático.



Todos los grupos políticos han apoyado esta declaración que ha presentado la Federación Ecologistas en Acción de Extremadura conforme a "la gravedad de la situación del clima del planeta y ante las consecuencias que nuestra población deberá afrontar debido a los efectos adversos de la misma de ahora y en el futuro".



Otro de los puntos que se ha llevado al Pleno ha sido la propuesta de concesión de la Medalla de Cáceres a la Guardia Civil por su labor y por se "un ejemplo de superación y moderación", según ha señalado la concejala de Cultura, Fernanda Valdés. El asunto ha sido apoyado por todos los grupos menos por Unidas Podemos.



Antes de levantar la sesión, el alcalde ha agradecido a los concejales su capacidad para "afrontar situaciones complejas con mucha serenidad y un buen ambiente de diálogo", ha señalado en alusión a la escisión de Ciudadanos y contar con tres concejales no adscritos en la bancada, Teófilo Amores, Francisco Alcántara y Mar Díaz.