Recuperar Hospital Virgen Montaña Cáceres para otro uso requiere inversión de 20 millones

El informe técnico que ha encargado la Diputación de Cáceres para evaluar el estado de conservación del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres, revela que recuperar el edificio para otro uso requiere una inversión de, al menos, unos 20 millones de euros.

En concreto, se trata de una cantidad que la institución provincial "no" puede asumir en solitario, por lo que no descarta acudir a colaboraciones privadas o mixtas para ocupar de nuevo el edificio.



Así lo ha adelantado el portavoz del equipo de Gobierno provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, antes de la reunión que va a mantener este miércoles el grupo de trabajo formado para analizar el futuro de este inmueble que fue cedido a la Junta de Extremadura para centro hospitalario.



Además, la idea es impulsar un periodo de participación ciudadana en el que se preguntará a los cacereños qué quieren hacer con este hospital. Ese proceso se va a abrir por un tiempo y se recogerán las propuestas porque "queremos escuchar a todo", ha dicho el portavoz, que espera que los diferentes grupos políticos "se pongan de acuerdo" para solucionar este asunto, porque la inversión que requiere "no" la puede hacer en solitario la diputación cacereña.



También se tendrán en cuenta las propuestas que ya han presentado varios colectivos empresariales y civiles y que van en la línea de destinarlo a una residencia de ancianos y un centro intergeneracional, un hotel o un centro comercial, entre otras.



Sánchez Cotrina ha señalado que "no se trata de una joya" sino un hospital "deteriorado" ya que, según el informe, "cualquier cambio de uso" que se quiera hacer puede suponer una inversión de unos 20 millones de euros. "Es una inversión muy grande y los ciudadanos tienen que saber que no podemos abordarla en solitario y con una inversión directa de la casa", ha subrayado.



Además, el futuro del hospital no pasa solo por una inversión en las instalaciones sino por un proceso administrativo que hay que iniciar para revertir la cesión demanial que se hizo a la Administración regional y que lleva "un protocolo de actuación", que hay que hacer "de una forma ordenada".



"Creo que el futuro del hospital puede generar una oportunidad magnífica en el centro de Cáceres para ser un revulsivo de crecimiento no solo de la ciudad, sino también de la provincia", ha asegurado el portavoz, que cree que se "haría mal" si se utiliza el hospital como "arma arrojadiza contra el Gobierno provincial".



Por ello, el PSOE quiere tender la mano al resto de fuerzas políticas para elaborar una hoja de ruta para que el futuro del hospital provincial "sea un proyecto en común" y que represente a todos los ciudadanos de la provincia de Cáceres y de la ciudad, por lo que espera que "se consiga apartar las diferencias" entre los grupos políticos y se centre el debate "en lo que les une".



"Queremos trabajar juntos y coordinados y que sepamos dirigir esa hoja de ruta", ha concluido Sánchez Cotrina antes de la reunión que tendrá lugar en Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres y a la que asistirán el presidente en funciones y las vicepresidencias; un representante del Grupo Socialista, dos representantes del Grupo Popular, y el representante de Ciudadanos.