PP de Cáceres critica el "cinismo" del PSOE con el futuro de la Central Nuclear de Almaraz

El PP de la provincia de Cáceres ha lamentado que el PSOE siga sin tener una postura clara cuando se habla del cierre de la Central Nuclear de Almaraz y que "sólo busque el titular en la prensa".

Así pues, como ejemplo, se ha referido a las declaraciones de su secretario provincial y presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en el último Pleno de la institución provincial, en las que se mostró a favor de la continuidad de la vida útil de la central mientras que sus diputados en el Congreso, senadores y otros representantes provinciales socialistas "votan lo contrario".

De este modo, la formación 'popular' cree que "es un gran ejercicio de cinismo mostrarse en contra del cierre de la Central Nuclear de Almaraz presidiendo la Diputación de Cáceres y a la vez no hacer nada como secretario general de la provincia, "mientras que sus dos diputados en el Congreso, sus dos senadores y sus representantes en la Asamblea piensan todo lo contrario" y "cuando su partido defiende semana tras semana una postura inamovible e intransigente que mandará al paro a 3.000 personas en la provincia", tal y como asegura en una nota de prensa.

Cabe recordar que, por iniciativa del Grupo Popular en la Diputación de Cáceres, se ha llegado a un acuerdo para realizar una declaración institucional sobre este asunto, por lo que el PP pide a Morales que "aparque la demagogia, las fotos y los brindis al sol y exija a su secretario general regional, a sus representantes en Cortes, a sus alcaldes y concejales y a su delegado del Gobierno que dejen de mentir a los extremeños, cesen de su empeño en ganar puntos ante Pedro Sánchez y actúen".

Asimismo, el secretario provincial del PP, Juan Luis Rodríguez Campos, ha recordado que el próximo otoño se votará la Proposición no de Ley que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados.

"Si realmente el PSOE de Extremadura y de la provincia de Cáceres está a favor de la continuidad tiene una oportunidad idónea de pasar de las palabras a los hechos votando a favor de esta PNL que insta a la inmediata moratoria del cierra nuclear programado", ha apuntado.

Igualmente, Rodríguez Campos ha recalcado que "si es verdad que el Partido Socialista apoya la central nuclear sus diputados cacereños deberían votar en esta Proposición no de Ley lo mismo que el Partido Popular y llegar a un consenso real".

En este sentido, el PP valora positivamente las intenciones de consensuar una postura común, "pero no vale que sólo se haga en una institución mientras que en las otras se opta por el enfrentamiento, la mentira (como las del delegado del Gobierno negando el cierre) y la demagogia, cuando lo que se juega esta provincia y toda Extremadura es mucho con este asunto", precisa en su nota.

"Los extremeños ya no se creen que en la región se diga una cosa, pero en Madrid se vote lo contrario sin el menor escrúpulo. No se puede estar en contra del cierre de la Central Nuclear de Almaraz y no mover ni un dedo en Madrid. No se puede estar a favor del mundo rural y votar una y otra vez en contra de iniciativas que benefician a los extremeños en materia de alta velocidad, infraestructuras o transporte", añade la formación.

Finalmente, el PP critica también que "no puedes pedir a la Junta que finalice la conexión por autovía del Norte con Portugal y no mover ni un dedo para que se aceleren las obras de la conexión entre Cáceres y Badajoz".

"El PSOE de la provincia de Cáceres no puede decir que está a favor de la viabilidad de nuestros pueblos y a la vez actuar como sucursal del sanchismo, que solo entiende los entornos rurales como espacios en los que la vida cotidiana de las personas está condenada", concluye.