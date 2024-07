Policía Local Cáceres se sumará al sistema VioGén para proteger víctimas violencia género

La Policía Local de Cáceres se va a sumar al sistema VioGén, un sistema centralizado en el Ministerio del Interior destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas en cualquier parte del territorio nacional, de manera que policías locales y miembros de la Policía Nacional trabajarán "codo con codo" en la protección de la mujeres víctimas de violencia de género.



Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, durante el acto de celebración de la patrona de la Policía Local, la Virgen del Carmen, que ha tenido lugar en las dependencias de la Jefatura, y que se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia machista de este fin de semana.



"Os pido a todos la máxima implicación, os pido vuestra profesionalidad y sobre todo vuestra absoluta lealtad. Lealtad, implicación y profesionalidad para que todos estos cambios sean efectivos y para que podamos hacer del Cuerpo de la Policía Local de Cáceres un referente de ejemplaridad en el servicio público", ha indicado el primer edil cacereño en alusión a los cambios que se están produciendo en la organización del trabajo policial.



Así pues, Mateos ha agradecido a los agentes su "compromiso" con Cáceres y los ciudadanos "para que sigamos siendo una ciudad segura, tranquila y amable para vivir", así como la coordinación con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con los equipos de emergencia, con las asociaciones de voluntarios de protección Civil y con las distintas instituciones. "Porque solo el trabajo bien organizado obtiene sus frutos", ha dicho.



En su intervención, ha recordado algunas de las actuaciones policiales de los últimos meses como la tractorada de agricultores, que supuso cortar todos los accesos a la ciudad, o el festival Womad y la "firme decisión de suprimir el botellón", así como en otros eventos desde Extremúsika, a los multitudinarios conciertos, al masivo desfile de San Jorge, pasando por pruebas deportivas de todo tipo.



También ha destacado "la labor silenciosa del día a día y de tantas situaciones donde demostráis un trabajo eficaz y efectivo", y ha reconocido a quienes han recogido sus distinciones, "por el extraordinario desempeño de sus funciones y por su ejemplaridad profesional", según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



"Este año hemos querido además reconocer a los compañeros que se jubilan, por su trayectoria, compromiso con el servicio y su contrastada profesionalidad", ha apuntado, al tiempo que ha tenido un especial recuerdo "para una persona entrañable que todos conocimos en su faceta laboral y también en la personal como es nuestro compañero Alfonso Rodríguez Sánchez, que nos dejó este año, cuando todavía estaba prestando servicio en segunda actividad".



En su discurso ha evaluado también las políticas municipales en materia de seguridad ciudadana con las que se pretende "mejorar tanto vuestras condiciones laborales, como los medios con los que trabajáis, así como la organización y el funcionamiento del servicio".



"Soy muy consciente de que no es tarea fácil. No lo está siendo. Pero tengo la firme convicción de que lo vamos a hacer. Ya hemos iniciado las primeras transformaciones y esto es solo el principio. Y ya no vamos a parar", ha subrayado el alcalde que ha pedido "máxima implicación, total profesionalidad y absoluta lealtad" el desarrollo del servicio público.



RECONOCIMIENTOS



En el acto se han entregado distinciones a Alexis Gutiérrez Mahillo, Jesús Martín Durán, Miguel Ángel Pulido Gil, Cristina Vázquez Puerto, Francisco A. González González, Isabel De La Cruz Núñez, Miguel Ángel Pulido Gil, Benito Polo Vázquez, Jaime Polo Vázquez, Cristina Vázquez Puerto, Jaime Rodríguez Rubio, Joaquín Casco Olivenza, Raúl Ollero Romero, Jorge Gil Tercero, Alejandro Collado García, José Antonio García Parro, Belén Paniagua Casares, y David Manzano Gómez-Caro.



También a David Pérez Guerra, Héctor Garrido González, Juan José Merino Torralba, Carlos M. Leal Campón, José María Melchor Tato, Francisco M. Rosado Iglesias, Andrés García Santos, Miguel Gibello Gil (CNP), Juan Alberto Caro Domínguez (CNP), Juan Domingo Barriga Arias, Francisco Javier Rodríguez Guillén, Juan Pedro Rebollo Gallego y Pedro Hernández Borrega.



Se ha reconocido a los tres oficiales y un agente, que durante este último año se han jubilado, "demostrando que durante su dilatada carrera profesional han llevado su entrega, dedicación, sentido del deber, y cumplimiento del servicio como bandera, trasmitiendo esos valores al resto de miembros de la Policía Local y ciudadanos", ha dicho el alcalde. Son Carlos J. Pérez Machacón, Juan Ignacio Blanco Palacios, Francisco Lozano Carrasco y Valeriano Barroso Borrega.



Y se ha reconocido, a título póstumo, a Alfonso Rodríguez Sánchez, "por su encomiable trabajo, destacando el desempeño de sus funciones en la Unidad de Atestados, y en el Gabinete Técnico, como pieza fundamental en el organigrama de la Policía Local. También se ha destacado su carácter afable y su eterna sonrisa, su admirable educación, y su amplio dominio de la legislación policial".