La Fiesta de la Tenca regresa el 31 de agosto a Navas del Madroño

La Fiesta de la Tenca, declarada de Interés Turístico Gastronómico de Extremadura, vuelve el sábado 31 de agosto a la localidad cacereña de Navas del Madroño, el Pueblo de las Chimeneas, donde se celebró este evento por primera vez en 1989 con el objetivo de promocionar la comarca del Tajo-Salor y la gastronomía de la zona.



En concreto, la Mancomunidad de Municipios Tajo-Salor, integrada por 15 localidades, y el grupo de acción local Tagus, organizan de nuevo una cita que conjuga las tres señas de identidad de esta cita, como son la gastronomía, el turismo y una jornada de convivencia en esta fiesta itinerante que cada año se celebra en una localidad diferente, para contribuir así a la promoción de cada pueblo.



En esta ocasión, se degustarán 500 kilos de tenca, de los que 200 han sido cedidos por la Junta de Extremadura. La tenca también estará presente en otras elaboraciones con la actividad GastroTenca que elaborarán tres cocineros y ofrecerá degustaciones de tapas a los asistentes.



Así pues, a lo largo de la jornada se celebrarán el concurso de pesca, de gastronomía, paseos en burro para los más pequeños, un mercado de productos alimentarios y artesanos, talleres de decoración de bolsas, pasacalles, y actuaciones musicales a lo largo de la jornada.



También habrá visitas al centro de interpretación 'Escuelas Viajeras' y una recreación de la llegada de las Misiones con un espectáculo a partir de las 21,00 horas con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y la empresa La Barraca de Jesús Custodio. La Diputación Provincial también estará presente con una muestra de los recursos turísticos comarcales.



El caricaturista El Peneque, diseñador de la mascota de la comarca, estará realizando talleres de recortables y también caricaturas con la mascota. No faltará la música folk con el grupo An-Hinojo Folk (20:00 horas en la plaza de la Constitución), al que le seguirá la actuación del grupo Extopa, un tributo a los hermanos Muñoz (22:30 horas), para cerrar la noche con un dj.



TENCAS DE ORO



Además, el acto institucional, en el que como cada año se entregarán las Tencas de Oro, a nivel personal e institucional, será el viernes día 30 por la noche. Este año se reconoce la trayectoria profesional del periodista Vicente Pozas Mirón.



"El conocimiento de nuestros recursos, la promoción turística de la Mancomunidad Tajo-Salor, en particular, y de Extremadura, en general, no sería posible sin la dedicación personal y profesional de personas que aman nuestra tierra, la disfrutan y nos invitan con su entusiasmo a ese disfrute y conocimiento colectivo", tal y como asegura la organización en una nota de prensa.



Vicente Pozas está al frente del programa Gente Viajera de Onda Cero, desde donde contribuye a promocionar la riqueza natural y patrimonial de la región. Además, desde su blog de senderismo invita a descubrir senderos y participa en revistas de turismo, exposiciones de fotografía o diseño de rutas comentadas en sus 36 años de trayectoria profesional le hacen ser "el viajero extremeño por excelencia".



Finalmente, a nivel institucional, la Tenca de Oro es para la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE) que ha contribuido al avance del conocimiento histórico de la educación, al desarrollo de nuevos enfoques museísticos, y a la promoción de las potencialidades explicativas de la memoria y el patrimonio de la cultura escolar.



La Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE) es una sociedad científica, sin ánimo de lucro, cuyos objetivos fundamentales son la protección y conservación del patrimonio histórico-educativo, y la promoción, estímulo, apoyo y difusión de las acciones relacionadas con los fines anteriormente enunciados.



En este caso, el galardón se le otorga por su labor en el mantenimiento y conservación de este patrimonio educativo, permitiendo el desarrollo de museos en su red de sus centros como el Centro de Interpretación Escuelas Viajeras de Navas del Madroño.