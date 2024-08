La Agencia Estatal de Seguridad Aérea investigará la muerte del hombre en Alía

"Vamos a respetar y ver cuáles son las conclusiones ante el fatídico hecho", ha apuntado Guardiola, quien ha indicado que no se quiere pronunciar al respecto hasta que la investigación "no sea clara".

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea investigará la muerte de un hombre en Alía (Cáceres) por la descarga de agua de un helicóptero durante labores contra un incendio en dicha localidad.



De este modo lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento de una persona en dichos hechos, y ha considerado "normal" que se investiguen las circunstancias de "un accidente de este tipo, desgraciado".



En este sentido, ha defendido que "lógicamente" la Agencia Española trate de "averiguar" lo ocurrido, para "sobre todo trasladar después" las conclusiones y ayudar "para que no vuelva a suceder este hecho en ningún otro lugar".



"Lógicamente los profesionales probablemente saben lo que tienen que hacer en ese momento, pero una persona pues a lo mejor no tiene el conocimiento y la preparación de lo que tiene que hacer y lógicamente es un hecho desgraciado que hay que investigar", ha añadido al respecto, a preguntas de los medios durante su visita realizada este jueves en Villafranco del Guadiana (Badajoz) al Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (Ctaex).



FALLECIDO EN ALMARAZ



Por otra parte, preguntado sobre el fallecimiento de un hombre tras una reyerta ocurrida el pasado domingo, día 18, cerca del campo de fútbol de Almaraz (Cáceres), el delegado del Gobierno ha defendido que la Guardia Civil "en aquel momento actuó como tenía que hacerlo", y ha añadido que el caso está "judicializado".



"La Guardia Civil en aquel momento actuó como tenía que hacerlo. Era una pelea entre personas. Posteriormente esta persona falleció, los familiares dijeron que no era necesario porque tenía antecedentes patológicos", ha indicado.



"A partir de este momento ese caso está judicializado y haremos lo que la justicia nos diga", ha añadido Quintana.