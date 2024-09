Investigan la intencionalidad de los dos fuegos que han afectado al caso urbano de Cáceres

Ep.



El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Cáceres, Pedro Muriel, ha indicado que las fuerzas y cuerpos de seguridad están investigando la intencionalidad de los dos fuegos que han afectado al caso urbano de Cáceres durante la pasada noche, ya que todo parece indicar que han sido provocados y se investigará que si han sido producidos por la misma persona.



Así, el primero de ellos se detectó hacia las diez de la noche en las inmediaciones del centro de interpretación del campamento romano Castra Caecilia de Cáceres El Viejo, que no se ha visto afectado por las llamas. Varias dotaciones de bomberos y de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar tras ser alertados por una llamada ante la voracidad del fuego que se avivó con el viento que soplaba en esos momentos.



Muriel ha confirmado que la Junta de Extremadura, a la que pertenece este recinto arqueológico, le ha comunicado que la parcela estaba desbrozada y limpia, y que los bomberos se encuentran todavía en la zona para refrescarla y evitar que pueda avivarse el incendio.



Menos de cuatro horas después, hacia la 1,45 horas de la madrugada se produjo otra llamada a los servicios de emergencia alertando de un incendio en la zona del barrio de Aguas Vivas que afectaba al Paseo Alto, donde hubo que desalojar a cuatro familias de unas viviendas por la cercanía de las llamas.



Este fuego quedó controlado sobre las 4,30 horas y hacía las seis de la mañana las personas evacuadas pudieron volver a sus casas sin que se hayan producido daños ni en las viviendas ni en los coches que estaban aparcados en las inmediaciones.



Muriel ha agradecido la actuación de los bomberos y la policía y ha avanzado que se investiga si han sido intencionados y si pueden guardar relación. Asimismo ha hecho un llamamiento a la población porque la temporada de riesgo alto de incendio todavía no ha terminado, al tiempo que ha calificado de "barbarie" lo ocurrido.



"Seguiremos vigilando y persiguiendo este tipo de acciones", ha dicho el concejal, que ha apuntado que la investigación dirimirá el "modus operandi" del autor, el lugar donde se iniciaron y si pueden guardar o no relación entre ambos sucesos.