Mateos muestra su "serio compromiso" con la rehabilitación de la muralla de Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha mostrado el "serio compromiso" del gobierno local con la rehabilitación de la muralla de la ciudad, ya que la tercera fase "está ya impulsada" con la redacción del proyecto y cuenta con tres millones de euros provenientes del Ministerio de Cultura, mientras se trabaja en la resolución del contrato de la fase dos para que "también en esta legislatura se pueda hacer realidad".



"Por lo tanto, en esta legislatura sí hay un compromiso serio con el patrimonio y sí hay un compromiso serio con la rehabilitación de la muralla y en recuperar todo lo que no se hizo en la pasada legislatura y poner en valor un bien que, sin duda alguna, es seña de identidad de la ciudad", ha recalcado el regidor ante la noticia de que no se ha concedido una subvención del Plan de Sostenibilidad Turística a la que optaba la ciudad con proyectos también vinculados a la recuperación de la muralla.



Mateos ha recordado que ese proyecto lo presentó en 2022 el Ejecutivo local del PSOE, con Luis Salaya como alcalde, y que "no se ha concedido porque no cumplimos los requisitos mínimos", al no llegar a los 50 puntos mínimos que exigía el Ministerio de Industria y Turismo para optar a esa subvención.



"Creo que la pasada legislatura fue catastrófica para el patrimonio de la ciudad de Cáceres, y de manera fundamental para la muralla", ha recalcado el alcalde, que ha recordado que no solo no se ha conseguido esta subvención promovida en la legislatura pasada porque el proyecto no reúne los requisitos mínimos, "sino que la segunda fase de la muralla se judicializó", y "se perdió la subvención".



Así las cosas, se decidió afrontar con fondos propios municipales esta segunda fase pero la empresa adjudicataria desistió del contrato, por lo que ahora se está a la espera de resolver ese contrato para volverlo a adjudicar, a la espera de que también se resuelva el recurso que presentó el ayuntamiento por la pérdida de esa subvención de 1,2 millones de euros.



Respecto a la fase tres, se han concedido 3 millones de euros del Plan Impulsa, un plan extraordinario que se concedió al Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad para la recuperación de monumentos, y "en cuestión de meses será una realidad la ejecución de la misma", ha recalcado a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación del festival Irish Fleadh.



RECURSO FASE DOS



En relación al estado procesal del recurso por la pérdida de subvención de la fase dos, el alcalde ha explicado que la semana pasada hubo una declaración testifical de un arquitecto como perito que no había podido testificar en su momento, por lo que continúa la fase de instrucción en la Audiencia Nacional.



"La previsión es que en este trimestre, antes de que finalice el año, haya resolución, haya sentencia por parte de la Audiencia Nacional y, por lo tanto, se clarifique la situación", ha dicho Mateos, que ha recordado que aunque el presupuesto está consignado la empresa no quiere retomar las obras "por lo que se irá a una resolución del contrato".



"Vamos a esperar también a ese fallo judicial para, una vez que se declaren los hechos probados, vamos a ir a una resolución del contrato por causa imputable al contratista. Entendemos que el contratista no tiene motivo para no ejecutar las actuaciones, puesto que existe crédito, el estudio arqueológico está y el estudio medioambiental está", ha subrayado.



Cabe recordar que también está pendiente de resolución el proyecto de rehabilitación de la plaza de toros que se presentó a la convocatoria de ayudas del 2% cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para recuperación de patrimonio.



Mateos ha recordado que su gobierno decidió presentar el proyecto de la plaza de toros en lugar de la muralla porque "todos los paños grandes de la muralla estaban ya solicitados a diferentes proyectos y a diferentes subvenciones".