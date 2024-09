Salvemos la Montaña de Cáceres dice que la mina de litio "es incompatible" con la ciudad

Ep.



La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha insistido en que la mina de litio que Extremadura New Energie (ENE) quiere construir en el paraje de Valdeflores "es incompatible con la ciudad", y ha anunciado nuevas movilizaciones para mostrar el rechazo a este proyecto, del que asegura que "se han ocultado" informes municipales, y se han velado "datos relevantes" por parte de la empresa.



La portavoz Isabel Perianes ha calificado de "alarmantes" los hechos ocurridos la semana pasada respecto al anuncio de la propia empresa de reajustar el presupuesto por la bajada del precio del litio y el mercado inestable de los coches eléctricos. "Esto pone de manifiesto que es un proyecto que ni ha empezado y ya está teniendo problemas financieros y de estabilidad", ha subrayado.



Perianes también ha criticado que los datos que la empresa les ha hecho llegar sobre el proyecto "están velados", ya que el informe consta de 8.800 páginas de las cuales 4.283 "están completamente vacías, veladas o en negro", lo que supone que un 95% de la "información útil" se desconoce.



"El problema de esta situación aparte de que esté velada es que se omiten datos que no tienen que ver con una actividad empresarial ni con ningún tipo de patente ni con ningún tipo de confidencialidad como son los datos de emisiones gaseosas que pueden existir y que el proyecto va a tener", ha explicado este lunes en una rueda de prensa, que acusa a la Administración regional de conocer que "estos datos están siendo velados en contra de la ley".



Respecto a los informes municipales, la portavoz se ha referido también a la denuncia realizada por Unidas Podemos el pasado viernes en la que aseguraron que "se han ocultado informes municipales" que "dejan claramente visible que la mina es incompatible con la ciudadanía". "Esto es muy grave porque no hablamos de unos informes que se hayan perdido o que se tengan algo que interpretar son informes técnicos en contra de la mina", ha aseverado.



Por todo ello, Salvemos la Montaña pide a la Junta de Extremadura que aplique el decreto 81/2011 del 20 de mayo, que es el Reglamento de Autorizaciones y Comunicaciones Ambientales de la comunidad autónoma, y que en su artículo 7.5 "dice claramente que, si el proyecto no es compatible con el planeamiento urbanístico, el órgano ambiental dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento, siempre y cuando el citado informe haya sido recibido antes de la resolución de solicitud de autorización ambiental".



"Esto quiere decir que estos documentos que han salido a la luz pueden parar la mina y que, de haber salido en su momento, esta tesitura y esta rueda de prensa no estarían teniendo lugar porque la mina estaría parada", ha aseverado.



INFORMES "EN UN CAJÓN"



Por su parte, otra miembro de la plataforma Inés Chaves ha incidido en que el Ayuntamiento de Cáceres "guardó y ocultó en un cajón" un informe técnico firmado el 13 de enero de 2023 "por un responsable técnico de infracciones y restauración urbana, el Jefe de Unidad de Medio Ambiente, Planeamiento y Gestión Urbana y el Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo".



"Ese informe determina que el proyecto minero de Valdeflores es inviable urbanísticamente por ser incompatible con el PGM por varios motivos. Uno, porque la actividad minera se desarrollaría sobre suelo protegido, en el que no están permitidas las actividades extractivas. Dos, porque se incumple la distancia minera de la mina al núcleo urbano, que debería estar a dos kilómetros mínimo y según los técnicos está a un kilómetro. Tres, porque existen otras explotaciones mineras en el entorno a menos de tres kilómetros y esto también la ley lo prohíbe", ha asegurado Chaves.



Ese mismo día, se firma otro informe por parte de la arquitecta directora de desarrollo urbano y ciudad histórica en el que "se obvia todo lo dicho por los técnicos en el informe anterior" y rubrica un informe "mucho más light", que es el que después se incluirá en el documento de alcance que se remite a la Junta de Extremadura.



"Si ese primer informe de los técnicos se hubiera incluido en el documento de alcance, la mina no hubiera seguido el procedimiento. Es decir, a la mina se le hubiera dado carpetazo", ha señalado Chaves, que cree que "todo este entramado de informes que han salido, que unos han sido ocultados por el ayuntamiento y otros han salido del ayuntamiento, están ocultando algo a la ciudadanía".



Según la plataforma, lo que se quiere "ocultar" es que "la mina es tóxica para nuestra ciudad y para la salud de los cacereños" debido a su proximidad al casco urbano y por otras cuestiones medioambientales. Por todo ello, Salvemos la Montaña ha pedido a las administraciones implicadas en el proceso que les hagan llegar toda la información del proyecto al tiempo que anuncia nuevos actos de protesta para el otoño.



"Vamos a salir a la calle porque a la vista de lo que está ocurriendo desde luego los motivos nos sobran y de hecho la gente nos lo está pidiendo cada vez más con más fuerza", ha anunciado Perianes. "Esperamos que todo el pueblo cacereño nos apoye porque ya no se trata de salvar la montaña, se trata de salvar Cáceres, que es la afectada", ha concluido.



Respecto a los informes municipales que Unidas Podemos asegura que se han ocultado, Perianes no ha descartado acciones legales contra el consistorio "si se diese el caso de que ha habido un proceso administrativo que sea ilegítimo o una ocultación de información adrede".