Ayuntamiento Cáceres adquirirá 577.000 m2 de suelo industrial para ampliar Capellanías

Ep

El Ayuntamiento de Cáceres va a adquirir unos terrenos de varios propietarios que suman un total de 577.000 metros cuadrados que se destinarán al desarrollo industrial para la ampliación del polígono industrial de Capellanías.



De momento, de ese total, se tiene ya comprometido el 60% a falta de cerrar la operación urbanística que consistirá en la permuta de terrenos municipales en otra zona urbana, que no se han concretado todavía. El nuevo suelo industrial será desarrollado por parte de la mercantil FEISA de la Junta de Extremadura.



El portavoz del equipo de gobierno, Ángel Orgaz, ha informado este viernes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local que ya se conoce el informe de la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano considerando que el desarrollo de suelo en el sector de la ampliación de Capellanías "tiene unas dimensiones adecuadas, sus conexiones urbanas no presentan complejidad debido a su localización y garantiza completar la trama urbana".



Esto redunda, según recoge la directora de la oficina de Desarrollo Urbano en su informe, "en una mejor y más eficaz gestión posterior de la ciudad". "En definitiva, es que cumple con los requisitos para que puedan ser adquiridos por el Ayuntamiento", ha explicado Orgaz, que ha señalado que, técnicamente, son los terrenos del ámbito UZI 09.01 (antiguo sector SUP 3.1), que presentan una superficie total de 577.000 metros cuadrados.



OTROS ASUNTOS



Además, en la Junta de Gobierno de este viernes se han autorizado las obras de mejora de accesibilidad de seis paradas de autobús urbano y dos de taxi. Concretamente las paradas de autobús son las de la calle San Petesburgo, una en el número 9 y otra en el 25; la calle Arsenio Gallego 54; Virgen de Guadalupe 38 y otra a la altura del complejo deportivo El Perú, así como la de la avenida Clara Campoamor.



Y las paradas de taxi donde se harán actuaciones para mejorar la accesibilidad son las de Virgen de Guadalupe 3 y la del Hospital San Pedro de Alcántara.



Además, se ha aprobado el proyecto técnico de la obra renovación de equipos e instalaciones en la EDAR de la Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres, y se ha adjudicado a la empresa que ha presentado oferta económica, que ha sido Fervián Vías y Áridos SL, que la llevará a cabo por un importe de 44.942 euros.



Respecto a la piscina de Rincón de Ballesteros, se ha autorizado a Contratas y Servicios Extremeños SA (Conyser) a la apertura al público de las instalaciones hosteleras de dicha piscina los fines de semana, hasta la festividad de Reyes, en enero de 2025.



También se ha dado el visto bueno a la incoación del expediente administrativo con el fin de que el Auditorio del Parque del Príncipe pase a llamarse de 'Paco Martín', cantautor con una dilatada trayectoria en el campo de la composición y producción musical, siendo un referente de la cultura de nuestra ciudad.



Y por último, se ha adjudicado a la cooperativa Actyva a la celebración del Biomercado de productos locales, en los soportales del Ayuntamiento, el domingo 6 de octubre, en horario de 10,00 a 15,00 horas.